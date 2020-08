A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Aug 20, 2020 at 5:58am PDT

Prije toga je pozirala sa suprugom kojeg je poljubila iako su oboje nosili za\u0161titne maske.

- Ljubav u vrijeme korone - napisala je u opis objave.

Ina\u010de, par se upoznao 2006. u Veneciji. Pinault je u Veneciju do\u0161ao u pratnji brata i sestre, a tada se tek razveo od biv\u0161e supruge.

Iako su se ve\u0107 prije susretali na dru\u0161tvenim doga\u0111anjima, do te ve\u010deri u Veneciju nisu imali priliku razgovarati.

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on May 28, 2020 at 5:49am PDT

Izme\u0111u njih je odmah nastala kemija pa su cijelu ve\u010der proveli zajedno.\u00a0

Golup\u010di\u0107i su se vjen\u010dali na Valentinovo\u00a02009., i to\u00a0u Parizu.\u00a0Bila je to privatna ceremonija, a veliki party za njihove obitelji i prijatelje imali su u Italiji krajem travnja iste godine.\u00a0

Hayek je, tvrdi, imala puno pogre\u0161nih izbora dok nije upoznala onog pravog.\u00a0

- Bila sam o\u010dajna dok nisam upoznala njega. On je promijenio \u010ditav moj svijet - rekla je jednom prilikom.

Hayek uživa u Grčkoj: Pozirala u badiću pa servirala bujne grudi

Atraktivna glumica ljetne vrućine provodi u Grčkoj, a društvo joj pravi suprug, milijarder François-Henri Pinault. U jednom trenutku su se poljubili iako su oboje nosili zaštitne maske

<p>Za nju kažu da je kao vino - što starija, to bolja. <strong>Salma Hayek</strong> (53) još jednom je pokazala da joj godine ne mogu ništa. </p><p>Atraktivna glumica ljetne vrućine provodi u Grčkoj, a društvo joj pravi suprug, milijarder <strong>François-Henri Pinault</strong> (58).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Pratitelje na Instagramu 'počasila' je fotografijom na kojoj pozira u tamnom badiću. Ispijala je kavu te je bujne grudi 'servirala' u prvi plan.</p><p>Prije toga je pozirala sa suprugom kojeg je poljubila iako su oboje nosili zaštitne maske.</p><p>- Ljubav u vrijeme korone - napisala je u opis objave.</p><p>Inače, par se upoznao 2006. u Veneciji. Pinault je u Veneciju došao u pratnji brata i sestre, a tada se tek razveo od bivše supruge.</p><p>Iako su se već prije susretali na društvenim događanjima, do te večeri u Veneciju nisu imali priliku razgovarati.</p><p>Između njih je odmah nastala kemija pa su cijelu večer proveli zajedno. </p><p>Golupčići su se vjenčali na Valentinovo 2009., i to u Parizu. Bila je to privatna ceremonija, a veliki party za njihove obitelji i prijatelje imali su u Italiji krajem travnja iste godine. </p><p>Hayek je, tvrdi, imala puno pogrešnih izbora dok nije upoznala onog pravog. </p><p>- Bila sam očajna dok nisam upoznala njega. On je promijenio čitav moj svijet - rekla je jednom prilikom.</p>