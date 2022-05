Heard priznala da je lagala: 'Nisam donirala novac dječjoj bolnici jer me Depp tužio...'

Amber Heard (36) u ponedjeljak je na sudu priznala da nije isplatila obećanu donaciju od 3,5 milijuna dolara ACLU-u nakon što je tvrdila da je novac od razvoda donirala u humanitarne svrhe. Rekla je da nije donirala novac jer ju je Jonny Depp (58) tužio, piše Daily Mail.

Naime, Heard je nekoliko puta tvrdila, uključujući pod prisegom u Deppovom slučaju klevete 2020. u Velikoj Britaniji, da je cijelu nagodbu donirala u dobrotvorne svrhe.

- Ukupno je donirano 7 milijuna dolara - podijelila sam ih između ACLU-a i Dječje bolnice u Los Angelesu. Nisam htjela ništa - tvrdila je Heard u nizozemskom talk showu RTL Late Night 2018.

Ipak, na sudu je sada priznala kako je lagala te da nije uplatila puno donaciju jer ju je Johnny tužio za 50 milijuna dolara u ožujku 2019.

- U potpunosti namjeravam ispoštovati sva svoja obećanja. Voljela bih da me prestane tužiti da mogu - dodala je.

Prisjetimo se, Terence Dougherty, glavni operativni direktor i glavni savjetnik ACLU-a, svjedočio je ranije u slučaju i rekao da je do sada samo ukupno 1,3 milijuna dolara donirano od strane Heard ili u njezino ime. Od tog novca, Heard je izravno donirala 350.000 dolara u prosincu 2018. i od tada nije uplatila novac. Depp je platio 100.000 dolara, a još 350.000 dolara stiglo je iz fonda u investicijskoj tvrtki Fidelity.

Još jedna uplata od 500.000 dolara došla je s računa u investicijskoj tvrtki Vanguard, za koju je Dougherty rekao da vjeruje da je to fond koji je osnovao Elon Musk.

Amberina odvjetnica Elaine Bredehoft pitala je i zašto je Heard prihvatila nagodbu od Deppa od 7 milijuna dolara.

- Nije me bilo briga za novac. Rečeno mi je da ako ne pristanem na iznos koji se može poništiti, nikada se nećemo nagoditi. Uzela sam daleko manje od onoga što su mi nudili i na što sam imala pravo - govorila je.

Heard je rekla da je novac donirala u dobrotvorne svrhe jer nikada nije bila zainteresirana za Johnnyjev novac.

- Samo sam željela svoju sigurnost i svoju budućnost, a on je to ugrozio… Željela sam da me ostavi na miru. To govorim od 2016. godine - zaključila je.

