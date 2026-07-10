Hedviga iz 'Braka na prvu' o majčinstvu: 'Moja Iskra je ista tata, ali je mazna na mamu'

Hedviga Tandara Amidžić (34), sudionica treće sezone RTL-ovog realityja 'Brak na prvu', otkrila je za portal Net.hr kako je njena djevojčica proslavila prvi rođendan i da su za tu prigodu organizirali proslavu kao zahvalu svim ljudima koji su bili uz njihovu obitelj.

- Iskrin prvi rođendan meni je puno značio i htjela sam da svima ostane u lijepom sjećanju. Svi koji su bili uz nas tijekom njezine prve godine, a mogli su doći, bili su s nama kako bismo im na neki način zahvalili što su bili dio našeg početka roditeljskog puta te nam pružali podršku i savjete - kazala je Hedviga i dodala kako mala Iskra već hoda držeći se za namještaj te da nebrojeno puta u danu izgovori riječ 'mama'.

- Ipak, najslađe mi je kada stoji naslonjena na ulazna vrata i doziva tatu. Tada se potpuno rastopim - kaže Hedviga i dodaje kako je njena kćerkica odlučna i dramatična, ali i mazna, pa bi s vremenom mogla biti sve sličnija mami. Dodaje kako je fizički Iskra kopija svoga oca te da ju tata gleda s velikim ponosom. Kaže i kako skida kapu svima koji s malim djetetom uspiju održati ravnotežu između roditeljstva i romantičnog odnosa.

- Nije lako. Treba pronaći energiju da se nakon cijelog dana podsjetiš kako niste 'samo' roditelji. Razvije se neka dublja vrsta ljubavi prema osobi s kojom imaš dijete, a vrijeme za vas dvoje krade se onda kada se naš mali zvrk umori - zaključila je.