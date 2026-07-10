Hedviga Tandara Amidžić (34), sudionica treće sezone RTL-ovog realityja 'Brak na prvu', otkrila je kako je njena djevojčica proslavila prvi rođendan te da su organizirali proslavu kao zahvalu svim ljudima koji su bili uz njih
Hedviga iz 'Braka na prvu' o majčinstvu: 'Moja Iskra je ista tata, ali je mazna na mamu'
Hedviga Tandara Amidžić (34), sudionica treće sezone RTL-ovog realityja 'Brak na prvu', otkrila je za portal Net.hr kako je njena djevojčica proslavila prvi rođendan i da su za tu prigodu organizirali proslavu kao zahvalu svim ljudima koji su bili uz njihovu obitelj.
- Iskrin prvi rođendan meni je puno značio i htjela sam da svima ostane u lijepom sjećanju. Svi koji su bili uz nas tijekom njezine prve godine, a mogli su doći, bili su s nama kako bismo im na neki način zahvalili što su bili dio našeg početka roditeljskog puta te nam pružali podršku i savjete - kazala je Hedviga i dodala kako mala Iskra već hoda držeći se za namještaj te da nebrojeno puta u danu izgovori riječ 'mama'.
- Ipak, najslađe mi je kada stoji naslonjena na ulazna vrata i doziva tatu. Tada se potpuno rastopim - kaže Hedviga i dodaje kako je njena kćerkica odlučna i dramatična, ali i mazna, pa bi s vremenom mogla biti sve sličnija mami. Dodaje kako je fizički Iskra kopija svoga oca te da ju tata gleda s velikim ponosom. Kaže i kako skida kapu svima koji s malim djetetom uspiju održati ravnotežu između roditeljstva i romantičnog odnosa.
- Nije lako. Treba pronaći energiju da se nakon cijelog dana podsjetiš kako niste 'samo' roditelji. Razvije se neka dublja vrsta ljubavi prema osobi s kojom imaš dijete, a vrijeme za vas dvoje krade se onda kada se naš mali zvrk umori - zaključila je.
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