Heidi još žari i pali, a 16 godina mlađi ne može skinuti ruke s nje: 'Seks nam je jako dobar!'

Znamo, zvuči nevjerojatno, ali Heidi Klum slavi 53. rođendan. Njemačko-američka manekenka, televizijska zvijezda i poduzetnica već više od tri desetljeća ne silazi s naslovnica, a mnogi se i danas pitaju kako uspijeva zadržati istu energiju i status jedne od najpoželjnijih žena svijeta
Heidi Klum odrasla je u Bergisch Gladbachu, gradiću pokraj Kölna, u obitelji u kojoj je ljepota bila dio svakodnevice.
| Foto: Stefanie Rex/DPA
Heidi Klum odrasla je u Bergisch Gladbachu, gradiću pokraj Kölna, u obitelji u kojoj je ljepota bila dio svakodnevice. |
Foto: Stefanie Rex/DPA
Heidi Klum odrasla je u Bergisch Gladbachu, gradiću pokraj Kölna, u obitelji u kojoj je ljepota bila dio svakodnevice.
| Foto: Stefanie Rex/DPA
Majka Erna bila je frizerka, a otac Günther izvršni direktor u kozmetičkoj tvrtki.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Iako je Klum prvotno planirala graditi karijeru iza scene upisom u školu za modni dizajn, život joj je preokrenuo jedan slučajan nagovor prijateljice.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Godine 1992., kao osamnaestogodišnjakinja, prijavila se na nacionalno natjecanje 'Model 92'.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
U konkurenciji od 25.000 djevojaka, upravo je njezina energija osvojila žiri, a glavna nagrada bio je ugovor vrijedan 300.000 američkih dolara s njujorškom modnom agencijom Metropolitan Models.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Nakon mature, spakirala je kofere za New York, no američki san nije se ostvario preko noći.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Trebalo je strpljenja, ali njezina zarazna energija i jedinstven izgled nisu mogli dugo ostati nezamijećeni.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Prijelomna točka dogodila se 1998. godine, kad je krasila naslovnicu prestižnog kupaćeg izdanja časopisa Sports Illustrated.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Ta ju je naslovnica katapultirala među zvijezde i osigurala joj mjesto u povijesti kao prvoj Njemici koja je postala anđeo brenda Victoria's Secret.
| Foto: Mario Anzuoni
Trinaest godina bila je jedno od najprepoznatljivijih lica i tijela te donedavno najpoznatije svjetske marke donjeg rublja, a njezina pojava na pisti i u kampanjama donijela joj je svjetsku slavu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Dok su karijere mnogih njezinih suvremenica polako blijedjele, Heidi Klum je tek hvatala zalet.
| Foto: MPNC
Slavu stečenu na pisti pametno je iskoristila kao ulaznicu u svijet televizije i poduzetništva, zauvijek mijenjajući percepciju o tome što supermodel može biti.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Godine 2004. postala je voditeljica, sutkinja i izvršna producentica reality showa 'Project Runway'.
| Foto: zz/XNY/STAR MAX/IPx
Emisija je postala globalni fenomen, a njezina kemija sa suvoditeljem Timom Gunnom ušla je u televizijsku povijest.
| Foto: Mario Anzuoni
Za svoj su rad 2013. godine nagrađeni Emmyjem za najbolje voditelje reality showa. Nakon šesnaest sezona, Klum i Gunn napustili su projekt i pokrenuli sličan format na Amazonu pod nazivom 'Making the Cut'.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Istovremeno, od 2006. godine, Klum je voditeljica i glavna sutkinja iznimno popularnog showa 'Germany's Next Topmodel'.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Svoj šarm i oštroumnost prenijela je i preko Atlantika, gdje je kao sutkinja u hit showu 'America's Got Talent' s prekidima sudjelovala od 2013. godine.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Njezin spoj njemačke discipline i američke srdačnosti osvojio je simpatije milijuna gledatelja.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
No televizija je bila samo jedan dio njezine strategije. Paralelno je gradila impresivno poslovno carstvo.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Lansirala je vlastite linije nakita, parfema, kupaćih kostima i, najpoznatije, donjeg rublja pod nazivom 'Heidi Klum Intimates'.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Surađivala je s brendovima poput Birkenstocka i diskontnog lanca Lidl.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Već 2011. godine časopis Forbes procijenio je njezinu godišnju zaradu na dvadeset milijuna dolara, svrstavši je na drugo mjesto najplaćenijih modela na svijetu uz ključnu napomenu: 'postala je više poslovna žena nego model'.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Njezino bogatstvo danas se procjenjuje na oko 160 milijuna dolara.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Kao i njezina karijera, i Heidin privatni život rijetko je bio izvan fokusa medija.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Prvi brak sa stilistom Ricom Pipinom okončan je 2002. godine.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Ubrzo nakon toga, započela je vezu s talijanskim menadžerom Formule 1, Flaviom Briatoreom, s kojim je 2004. dobila svoje prvo dijete, kćer Leni.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Veza s Briatoreom pukla je i prije Lenina rođenja, a Heidi je novu ljubavnu sreću pronašla s britanskim pjevačem Sealom, koji je bio prisutan na porodu i od prvog dana prihvatio Leni kao svoju kćer.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Njihova veza djelovala je kao moderna bajka. Vjenčali su se 2005. i postali jedan od najomiljenijih holivudskih parova, poznati po javnom iskazivanju ljubavi i ekstravagantnim zabavama na kojima su svake godine obnavljali bračne zavjete.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Zajedno su dobili troje djece: sinove Henryja i Johana te kćer Lou, a Seal je 2009. i službeno posvojio Leni.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
No idila nije potrajala vječno. Par je 2012. objavio kraj svoje sedmogodišnje ljubavi, a razvod je finaliziran 2014.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Nakon Seala, bila je u vezama sa svojim tjelohraniteljem Martinom Kirstenom i kustosom Vitom Schnabelom.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Sreću je ponovno pronašla s 16 godina mlađim Tomom Kaulitzom, gitaristom njemačkog benda Tokio Hotel, za kojeg se udala u veljači 2019. godine.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Zbog 16 godina razlike, njihov brak godinama intrigira javnost, a manekenka o njihovu odnosu govori potpuno otvoreno.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
- Nemam više bolove u leđima i koljenima, a imam svog muža - rekla je svojedobno kroz smijeh za The Times, dodajući kako je njihov seksualni život vrlo dobar.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Govorila je i o prethodnim vezama. 'Pogledajte moju prošlost, nemam svoj tip muškarca', rekla je u emisiji popularnoga podcasta 'Call Her Daddy'.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
- Mislim, imala sam ćelavog, stvarno starog, dugokosog, mršavog, visokog - objasnila je.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
- Njihove osobnosti također su bile vrlo, vrlo različite. Ali na kraju dana, želite nekoga s kim se osjećate ugodno. Nekoga s kim se osjećate sjajno i koji vas također želi. I nastavlja vas željeti - nastavila je.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Također je bila otvorena u vezi korištenja igračaka u spavaćoj sobi, rekavši da više voli vibrator sa štapićem.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
- Pa zašto ne? Osim toga, ako provodite mnogo sati zajedno, možete imati mnogo različitih stvari - rekla je.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum