Slavna manekenka je na društvenim mrežama objavila neobičan video i šokirala pratitelje. Naime, u videu na Instagramu pokazuje da joj na dojci raste dlaka
BIZARNO
Heidi Klum pokazuje dlaku na dojci: Neki nemaju ovoliku kosu
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka manekenka Heidi Klum (52) na Instagramu je podijelila bizaran video u kojem pokazuje dlaku koja joj raste iz dojke. Na snimci se vidi kako pokazuje duljinu dlake, a neki su bili zgroženi cijelom situacijom.
- Neki nemaju niti tako dugu kosu - neki su zaključili.
Kako se bliži Noć vještica, kraljica ovog dana, kako ju je svojedobno prozvao i Page Six, Heidi je sve tajanstvenija. Već danima pratitelje na Instagramu podsjeća na neke svoje kreacije, a svi se pitaju što je Heidi pripremila ove godine.
- Već sam žestoko prionula na posao. Već prije nekoliko mjeseci - rekla je nedavno Klum.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku