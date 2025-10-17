Obavijesti

Heidi Klum pokazuje dlaku na dojci: Neki nemaju ovoliku kosu

Piše Stela Kovačević,
Heidi Klum pokazuje dlaku na dojci: Neki nemaju ovoliku kosu
Premiere for the film "Jurassic World: Dominion" in Los Angeles

Slavna manekenka je na društvenim mrežama objavila neobičan video i šokirala pratitelje. Naime, u videu na Instagramu pokazuje da joj na dojci raste dlaka

Njemačka manekenka Heidi Klum (52) na Instagramu je podijelila bizaran video u kojem pokazuje dlaku koja joj raste iz dojke. Na snimci se vidi kako pokazuje duljinu dlake, a neki su bili zgroženi cijelom situacijom.

- Neki nemaju niti tako dugu kosu - neki su zaključili.

Kako se bliži Noć vještica, kraljica ovog dana, kako ju je svojedobno prozvao i Page Six, Heidi je sve tajanstvenija. Već danima pratitelje na Instagramu podsjeća na neke svoje kreacije, a svi se pitaju što je Heidi pripremila ove godine.

- Već sam žestoko prionula na posao. Već prije nekoliko mjeseci - rekla je nedavno Klum.

