Heidi Klum 'prošetala' mlađeg dečka, grudnjak je ostavila kući

Bivša njemačka manekenka i supermodel Heidi Klum (46) mamila je poglede u Parizu na predstavljanju parfema '7 lovers' Carine Roitfeld (64). U dugoj crno-bijeloj haljini istaknula je dekolte, a velikim prorezom na bedrima i vitke noge. Fanove je oduševila jer, kako su zaključili, nije nosila grudnjak. Foto: Instagram

- Izgleda fantastično. Nosi divnu haljinu, mislim da je bolja od onih koje su bile na pisti. Samo što se malo zaigrala. Godine čine svoje, ipak bi trebala nositi grudnjak drugi put - napisali su joj.

Na događanje je došla sa zaručnikom, 17 godina mlađim glazbenikom Tomom Kaulitzom (29). Par je u vezi od početka 2018. godine, a jedno od drugog se ne odvajaju što pokazuju i zajedničkim fotografijama.

Foto: Instagram

Kako kažu, ne obaziru na razliku u godinama i ne propituju svoju vezu zbog toga.

- Moj dečko je puno godina mlađi od mene, ali nije me briga. Mislim da morate samo živjeti sretan život i ne brinuti o tome što ljudi misle, jer će vam briga stvoriti samo nepotrebne bore. Tom me čini sretnom ženom. S njim je drugačije nego što je to bilo u prijašnjim vezama. S njim mislim zaista ozbiljno - izjavila je Heidi prije nego što ju je Kaulitz na Badnjak zaprosio.

Od 1997. do 2002. godine bila je u braku s glumcem Ricom Pipinom, a od 2005. do 2014. s britanskim glazbenikom Sealom (55) s kojim ima troje djece - sinove Henryja (14) i Johana (12) te kćer Lou (9).

Foto: Instagram/orijent

