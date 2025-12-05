Heidi Klum u pripijenoj zlatnoj haljini ukrala pozornost na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo

Poznata manekenka doslovno je zasjala u dugoj zlatnoj haljini koja je privukla poglede cijelog svijeta, čime su kuglice koje kriju sudbinu reprezentacije pale u drugi plan
Dok traje ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026., pozornost gledatelja ne privlače samo nogometne kuglice, već i voditelji ceremonije – holivudski komičar Kevin Hart i supermodel Heidi Klum.
| Foto: Evelyn Hockstein
S obzirom na to da su se raniji modni odabiri voditeljica često pretvarali u mini-skandale, posebna se pažnja usmjerila na to što će ovog puta odjenuti jedna od najpoznatijih manekenki svijeta.
Na pozornici koja kombinira estetiku modne piste i sportskog spektakla, Heidi se pojavila u izdanju koje je odmah preuzelo svu pažnju.
Odabrala je dugu, pripijenu zlatnu haljinu. Model bez rukava, sa širokim naramenicama i izraženim dekolteom, savršeno prati liniju tijela i donosi dozu glamura kakav se očekuje od ovako velikog televizijskog događaja.
Kao i inače, Heidi nema neku posebnu frizuru, već je dugu plavu kosu pustila niz leđa, a guste šiške prekrile su joj čelo. S obzirom na to da je haljina sama po sebi dominantna, Klum nije uz nju kombinirala nikakav nakit.
