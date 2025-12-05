Obavijesti

Galerija

Komentari 2
zablistala

Heidi Klum u pripijenoj zlatnoj haljini ukrala pozornost na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo

Poznata manekenka doslovno je zasjala u dugoj zlatnoj haljini koja je privukla poglede cijelog svijeta, čime su kuglice koje kriju sudbinu reprezentacije pale u drugi plan
FIFA World Cup 2026 Draw
Dok traje ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026., pozornost gledatelja ne privlače samo nogometne kuglice, već i voditelji ceremonije – holivudski komičar Kevin Hart i supermodel Heidi Klum. | Foto: Evelyn Hockstein
1/16
Dok traje ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026., pozornost gledatelja ne privlače samo nogometne kuglice, već i voditelji ceremonije – holivudski komičar Kevin Hart i supermodel Heidi Klum. | Foto: Evelyn Hockstein
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025