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VATRENA NAVIJAČICA

Helena iz Gospodina Savršenog otišla u Toronto, na stadionu će bodriti našu reprezentaciju

Piše 24sata,
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Helena iz Gospodina Savršenog otišla u Toronto, na stadionu će bodriti našu reprezentaciju
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Foto: instagram

Na daleko putovanje Helena Batalija otišla je s mamom, a spremna je za vatreno navijanje za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija sprema se za novu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a zbog nje je u Toronto stigla i Helena Batalija koju smo gledali u posljednjoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Ova atraktivna plavuša, koja je u showu stigla do finala, na Instagramu je objavila kako će uživo gledati susret protiv Paname.

Foto: instagram

Otkrila je i da putuje s mamom, napisavši uz jednu fotku "Mother-daughter trip to Toronto".

Pokazala je i kako se među navijačima zagrijava za noćašnju utakmicu, podijelivši dio atmosfere.

Foto: instagram

Helena i inače voli putovati, što je vidljivo i na njenom Instagramu, no motiv je ovog puta drugačiji nego do sada, budući da je u Toronto stigla zbog Vatrenih. 

Podsjetimo, Helenu smo upoznali u posljednjoj, petoj sezoni 'Gospodina Savršenog' gdje je pokušavala osvojiti srce Karla Godeca. To joj je skoro i pošlo za rukom budući da je stigla do samog finala, no Karlo je na kraju ipak posljednju ružu dao Kaji Casar.

Foto: RTL
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