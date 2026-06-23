Helena iz Gospodina Savršenog otišla u Toronto, na stadionu će bodriti našu reprezentaciju

Hrvatska nogometna reprezentacija sprema se za novu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a zbog nje je u Toronto stigla i Helena Batalija koju smo gledali u posljednjoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Ova atraktivna plavuša, koja je u showu stigla do finala, na Instagramu je objavila kako će uživo gledati susret protiv Paname.

Foto: instagram

Otkrila je i da putuje s mamom, napisavši uz jednu fotku "Mother-daughter trip to Toronto".

Pokazala je i kako se među navijačima zagrijava za noćašnju utakmicu, podijelivši dio atmosfere.

Foto: instagram

Helena i inače voli putovati, što je vidljivo i na njenom Instagramu, no motiv je ovog puta drugačiji nego do sada, budući da je u Toronto stigla zbog Vatrenih.

Podsjetimo, Helenu smo upoznali u posljednjoj, petoj sezoni 'Gospodina Savršenog' gdje je pokušavala osvojiti srce Karla Godeca. To joj je skoro i pošlo za rukom budući da je stigla do samog finala, no Karlo je na kraju ipak posljednju ružu dao Kaji Casar.