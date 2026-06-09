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Hercule Poirot se vraća na male ekrane, ali ne i David Suchet: Evo tko će glumiti tog detektiva

Piše 24sata,
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Hercule Poirot se vraća na male ekrane, ali ne i David Suchet: Evo tko će glumiti tog detektiva
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Foto: Profimedia

BBC je potvrdio kako pripremaju novu seriju o legendarnom detektivu, no veliki interes je izazvao glumac koji će ga utjeloviti, Edward Bluemel...

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Slavni detektiv Hercule Poirot vraća se na male ekrane! BBC je potvrdio kako pripremaju novu seriju o legendarnom belgijskom detektivu Agathe Cristie, no najveće iznenađenje nije sam povratak, već odabir glavnog glumca. Uloga Poirota proslavila je Davida Sucheta, a sada je preuzima Edward Blummel. Strani mediji navode kako će ovaj 33-godišnjak postati najmlađi glumac koji je ikada utjelovio ovog legendarnog detektiva. 

Nova serija zvat će se samo 'Hercule', a zamišljena je kao priča o porijeklu, smještena u 1920-e godine, i prati mladog Poirota nakon njegovog dolaska u London iz Belgije. Prva sezona će se baviti slučajevima iz ranog razdoblja Poirotove karijere, uključujući i njegovo prijateljstvo s kapetanom Arthurom Hastingsom te prve, često napete susrete s inspektorom Jappom iz Scotland Yarda. BBC je izvijestio kako će biti predstavljen i jedan od 'posebnih neprijatelja'. 

Hercule
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

- Jako sam sretan što su mi povjerili ovakvog ikonskog lika kojeg su utjelovili vrhunski glumci. Ne mogu dočekati da nastavim graditi tu ostavštinu - rekao je Blummel o ulozi. 

Do sada je najmlađi glumac u ulozi Poirota bio Albert Finney, koji je imao 37 godina kada je glumio u filmu 'Ubojstvo u Orient Expressu' iz 1974. godine. Legendarni Suchet je postao Poirot sa 42 godine, a Kenneth Branagh sa 55. 

Lindsay Salt, direktorica drame na BBC-u, rekla je kako je Blummel bio očit izbor od samog početka. 

- Od prvih trenutaka Edwardove audicije znali smo da smo pronašli savršenog glumca za Herculea, s izvedbom koja djeluje svježe i uzbudljivo - izjavila je Salt te dodala: "Njegov šarm, dinamika i duhovitost su nas oduševili."

Potporu je dao i James Prichard, praunuk Agathe Christie i izvršni producent u ime obiteljske tvrtke Agatha Christie Limited, naglašavajući da je vrijeme za novu generaciju.

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Foto: Profimedia

- Moj je otac imao privilegiju raditi s Davidom Suchetom gotovo 25 godina, a ja sada imam sreću podijeliti briljantne priče moje prabake s novom generacijom gledatelja. Edward Blummel iznimno je talentiran izvođač i bit će sjajan dodatak dugom nizu glumaca koji su igrali ovog slavnog lika - poručio je. 

Tko je Edward Blummel? 

Iako će mnogima njegovo ime biti novo u kontekstu ovako velike uloge, Edward Blummel nije nepoznanica u svijetu televizije i kazališta. Britanskoj i svjetskoj publici najpoznatiji je po ulogama u hit serijama poput špijunskog trilera "Ubilačka Eve" (Killing Eve), gdje je glumio Huga, te Netflixovog fenomena "Seksualno obrazovanje" (Sex Education). Značajne uloge ostvario je i u povijesnim dramama "Otkriće vještica" (A Discovery of Witches) i nedavnoj "My Lady Jane".

Zanimljivo, ovo mu nije prvi susret sa svijetom "kraljice zločina". Glumio je jednu od ključnih uloga, Jimmyja Thesigera, u Netflixovoj adaptaciji "Agatha Christie's Seven Dials". 

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Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Njegova svestranost ogleda se i u bogatoj kazališnoj karijeri, gdje je na West Endu, između ostalog, igrao Williama Shakespearea u hvaljenoj predstavi "Born With Teeth". 

Snimanje serije "Hercule" počinje ovog ljeta, primarno u Liverpoolu, a premijera se očekuje sljedeće godine na programima BBC One i BBC iPlayer u Velikoj Britaniji. 

*uz korištenje AI-ja
 

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