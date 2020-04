Hervatin odlazi saditi tulipane u Nizozemsku: Nemam za kruh

Nemam prihoda, hrane me susjedi, jedva preživljavam, rekao nam je bivši televizijski voditelj Nenad Hervatin koji je ovih dana zabrinuo pratitelje na društvenim mrežama. Nenad je u objavama napisao kako se nalazi u teškoj financijskoj situaciji zbog koje planira napustiti državu i otići u Nizozemsku, a prodaje i automobil kako bi zaradio novac.

- Dragi prijatelji, silom financijskih i ekonomskih situacija napuštam zemlju. Dobio sam ponudu koju bi bilo teško odbiti u ovim teškim vremenima. Kako bih to uspio moram na tri mjeseca udomiti svoja dva anđela, psa koja koja me nikad nisu napustila i uvijek su bili uz mene. Mislim da je najpametnije staviti ih u hotel za pse na premanturskoj ulici. Dok ne pronađem stan i budem u mogućnosti dovesti ih tamo gdje idem. Moram i sakupiti novac za hranu za prva tri tjedna do prve isplate plaće i pronalazak smještaja u kojem bi i oni bili prihvatljivi. Molim Vas ako imate neku ideju kako to učiniti na što bezbolniji način, bio bih Vam jako zahvalan. Neno - napisao je Hervatin na Facebook profilu te otkrio da čim se otvore zračne luke odlazi saditi tulipane.

- Od kad je tata preminuo sve je krenulo po zlu, no pokušavam ostati pozitivan i vjerujem da je ovo samo jedna stepenica koju treba prijeći - dodaje Hervatin koji smatra da je sramota što je ostao nezaposlen unatoč svojim kvalifikacijama.

