Hiljson gostovao u 'Nedjeljom u 2', jedno pitanje Stankovića mu se nije svidjelo: 'Bezobrazno je'

Voditelj Aleksandar Stanković je u novoj epizodi emisije 'Nedjeljom u 2' ugostio popularnog domaćeg trepera Hiljsona Mandelu (32). On i Bartol Stepanić, umjetničkog imena Baks, razgovarali su o trapu i zašto je taj žanr postao toliko popularan kod mladih.

- Trap je izraz. Kad pričamo o trapu, pričamo o glazbenom podžanru koji je nastao iz hip hopa na jugu SAD-a i značajno je drugačiji nego sve što ljudi danas misle. On je trap, zamka. Priča o stvarima s kojima su se ljudi suočavali i izvorno je dosta materijalistički nastrojen. Priča se o skupim autima, novcu, bijegu iz siromaštva. Ako gledamo kao glazbu to je malo jači i simplificiraniji rap s nabrijanijom uličnom notom - naveo je Hiljson.

Foto: HRT

U razgovoru se otvorilo i pitanje slušanosti, pa je tako Stanković rekao kako je na prvom mjestu na Billboardovoj ljestvici u Hrvatskoj trenutno Marko Perković Thompson s pjesmom 'Ako ne znaš šta je bilo'. Na drugom je mjestu pjesma 'Anđeo', Hiljsona i Miach.

Stanković je pitao Hiljsona zavidi li Thompsonu.

- Mislim da je ovo već drugi put u ovom intervjuu da u gomili pozitivnih stvari pokušavate izvući onu naizgled najnegativniju i onda je prezentirati tako da probate donekle malo obojiti neku vrstu narativa. Zašto ne bismo pričali o tome da smo osam tjedana bili prvi i na radijskoj i na Billboard ljestvici? Automatski kada me netko prestigao, ja bih trebao biti ljubomoran ili što? - upitao je Hiljson.

Stanković je zatim rekao da ga je samo pitao kako se osjeća te da nema 'potkonteksta'.

- Pa je se ne bih složio jer mislim da znam donekle vaš posao i mislim da je onako nekako malo donekle čak i bezobrazno, jer, kao što su rekle kolegice u prilogu, mi smo stvarno napravili nešto iz ničega i onda sad neki pokušaj da ja budem ljubomoran je, ne znam, uzaludan - rekao je glazbenik.

Foto: HRT

Stanković mu je zatim uzvratio: "Joj, vi iščitavate u mojim riječima ono čega nema. Normalno sam vas pitao što kažete za to što je čovjek došao na prvo mjesto umjesto vas, a vi konfabulirate kao da sam vas ne znam što pitao. Niste spremni na izravna pitanja, to je jedino što vam mogu reći, a za drugo sve je u vašoj glavi ili u mojoj glavi. To je to, nema dalje."