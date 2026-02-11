Obavijesti

SJEĆATE SE PJESME?

Himna 'Dawson's Creeka' je glumcu poslužila za ulogu u kojoj je ismijavao samoga sebe

Piše Đurđica Sarjanović,
Himna 'Dawson's Creeka' je glumcu poslužila za ulogu u kojoj je ismijavao samoga sebe
Foto: Krista Kennell/PRESS ASSOCIATION

Refren pjesme "I Don't Want to Wait" iskorišten je za špicu serije "Dawson's Creek", a ta pjesma poslužila je i kao zanimljivi detalj u seriji u kojoj je glumac James Van Der Beek glumio samoga sebe.

Glumac James Van Der Beek preminuo je u 49. godini života nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva. Karijeru mu je lansirala popularna serija "Dawson's Creek", a tijekom godina pojavio se u brojnim filmovima i serijama, između ostaloga i u "Don't Trust the B---- in Apartment 23". 

IMAO JE 48 GODINA Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'
Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'

Van Der Beek je u seriji glumio sebe te se pojavio kao najbolji prijatelj glavne junakinje Chloe (Krysten Ritter). Dok je Chloe poznata kao nemarna partijanerica, James Van Der Beek je tijekom čitave serije predstavljen kao glumac koji očajnički želi vratiti staru slavu koju je imao dok je bio zvijezda hita "Dawson's Creek". Kroz dvije sezone, koliko se serija emitirala, često se upucavao djevojkama i to naslovnom pjesmom serije koja ga je proslavila.

Inače, "I Don't Want to Wait" je singl Paule Cole objavljen na njezinom drugom studijskom albumu iz 1996. godine. Pjesma je ostvarila zapaženi uspjeh u SAD-u i Kanadi te je proglašena jednim od najboljih singlova 90-ih, no globalnu slavu dobila je nakon što se počela emitirati popularna serija. Refren pjesme korišten je za špicu "Dawson's Creeka".

THE CANADIAN PRESS 2025-09-13
Foto: Sammy Kogan

Paula Cole u intervjuima je komentirala kako je pjesmu napisala kada je shvatila da je njezin djed na zalazu života, a s njim je bila izrazito bliska. Nakon što je singl osvojio top ljestvice diljem svijeta, Cole je 1998. godine zahvaljujući tom uspjehu osvojila nagradu Grammy za najbolju novu glazbenu nadu. Imala je nekoliko albuma te je nakon izdanja "Ithaca" uzela pauzu, a vratila se na scenu albumom "Lo" objavljenim 2024. godine.

