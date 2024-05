Hoće li Ante oduševiti u 'Večeri za 5'? 'Odakle to? Tuna među janjetinom, teletinom, pršutom'

Elektrotehničar Ante Maretić ugostit će ekipu drugog dana 'Večere za 5'. U emisiju se prijavio jer voli društvo i veselje, a takvi su mu i interesi - sviranje gitare te sve vezano uz njegovo zanimanje. Voli domaću kuhinju i veliki je ljubitelj mesnih jela.

- Puno vremena provodim u dvorištu, skoro sve je mojih ruku djelo, izgradio sam i uložio u to, sve što vidite je ono što sam ja napravio s mojih 10 prstiju. Volim raditi s rukama, obožavam uživati u onome što sam sam napravio - otkrio je Ante.

Foto: rtl

- Imam puno hobija, radim bravariju, stolariju, u slobodno vrijeme snimam na svom YouTube kanalu, ljudima pokazujem kako nešto napraviti. Opisuju me ljudi kao jako dobru osobu, nekad me iznenade koliko se dive meni i mom uspjehu, sposobnostima, nevjerojatno. U prostoru u kojem ću kuhati se nalazim skoro svake subote sa svojim prijateljima i oni su me nagovorili da se prijavim, nisam siguran jesu li me htjeli osramotiti ili me natjerati da pokažem svoje vještine - zaključio je Ante.

- Danas je moj dan, po tremom sam, a sad moram kuhati i spremati, poželite mi sreću - kroz smijeh je zaključio i predstavio svoje namirnice - tunu, pršut, sir, teletinu, janjetinu, naranču i čokoladu.

Foto: rtl

- Tuna među pršutom, teletinom, janjetinom - odakle ona tu? - zapitala se Kristijana.

- Teletina rolana u pršutu, a gdje je onda janjetina - dodala je Željana.

Foto: rtl

- Naranča mi je najzanimljivija, mislim da bi mogla dati dodatan štih i aromu jelu, vjerojatno desertu - zaključio je Martin.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!