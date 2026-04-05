Hoće li Maja i Šime provesti Uskrs skupa? On otkrio planove

Šime Elez (27) postao je popularan nakon prošle sezone RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni', a posljednjih par mjeseci često ga se vidi u društvu poznate pjevačice Maje Šuput (46). Za Net.hr ispričao je kako će Uskrs provesti i s obitelji, i s prijateljima.

- Odlazak na misu, jutarnje druženje i obiteljski ručak, a večer je rezervirana za druženje s prijateljima - rekao je Šime. Kao i mnogi, i on se drži tradicije za ovaj blagdan koje uključuju bojanje jaja i tucanje, blagoslov hrane, a na Uskrsni ponedjeljak će otići kod bake i djeda.

Na pitanje što se kod njega obavezno nađe na stolu za Uskrs, Šime kaže: 'Jaja, sirnica, francuska salata, pršut, sir, janje i odojak, pa tko što voli'.

Zagreb: Modno usklađeni Maja Šuput i Šime Elez dolaze na dodjelu Večernjakove ruže | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

No, iako su često zajedno, Uskrs će Maja i Šime provesti odvojeno.

- Ja ću biti u Splitu s obitelji i prijateljima, a ona ima poslovnih obaveza tih dana. Okolnosti su takve, ali ništa neobično, svatko ima svoj raspored. S obzirom na to da je Uskrs vrijeme za ljude koji su ti bliski, bilo obitelj ili netko poseban, i mi ćemo nadoknaditi druženje čim se uspijemo uskladiti - rekao je.