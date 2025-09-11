Hoće li Marta uništiti Veronikin brak u 'Sjenama prošlosti? 'Moj život je uništen, gotova sam...'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'. Karlo hvata Tomu i Paulu u presudnom trenutku - nešto mu taje. Tajna je povezana s Paulinim dvadesetim rođendanom, kada je jedan koban trenutak uništio njegovu košarkašku karijeru.

Tomo i Paula se napokon ujedinjuju u laži. Olga se spušta na Martin nivo i počinje igrati po njezinim pravilima. Može li Marta izgubiti moć u zajednici? Šimun je zabrinut zbog Olginog ponašanja, a s njime se slaže i Ines – to više nije njezina stara prijateljica.

Foto: RTL

Stiže vrijeme za odluku Odbora o izgradnji shopping centra u kvartu. Veronika je u strahu da će Marta ići do kraja i reći njezinu mužu sve o tajnim susretima s trenerom pilatesa.

- Gotova sam! Ako moj Ljubo to dozna, meni je život uništen! Ja mogu odseliti iz grada, iz države! Onesvijestit ću se! - paničari Veronika.

Foto: RTL

- Blefira - tješi je Olga, no u klub stiže ponosna Marta, ruku pod ruku – s Ljubom!

- Znaš li ti što ona zapravo radi na tim treninzima? - Marta pred svima kreće u svoj osvetnički pohod s osmijehom na licu.

Hoće li s užitkom uništiti njihov brak? 'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.

Foto: RTL