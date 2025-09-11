Obavijesti

Show

Komentari 1
VEČERAS NAPETA EPIZODA

Hoće li Marta uništiti Veronikin brak u 'Sjenama prošlosti? 'Moj život je uništen, gotova sam...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Hoće li Marta uništiti Veronikin brak u 'Sjenama prošlosti? 'Moj život je uništen, gotova sam...'
3
Foto: RTL

Veronika je u strahu da će Marta ići do kraja i reći njezinu mužu sve o tajnim susretima s trenerom pilatesa

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'. Karlo hvata Tomu i Paulu u presudnom trenutku - nešto mu taje. Tajna je povezana s Paulinim dvadesetim rođendanom, kada je jedan koban trenutak uništio njegovu košarkašku karijeru. 

HOĆETE LI PRATITI? Što donosi nova epizoda 'Sjena prošlosti'? Marta će oduševiti Šimuna nakon prijetnje Olgi
Što donosi nova epizoda 'Sjena prošlosti'? Marta će oduševiti Šimuna nakon prijetnje Olgi

Tomo i Paula se napokon ujedinjuju u laži. Olga se spušta na Martin nivo i počinje igrati po njezinim pravilima. Može li Marta izgubiti moć u zajednici? Šimun je zabrinut zbog Olginog ponašanja, a s njime se slaže i Ines – to više nije njezina stara prijateljica.

Foto: RTL

Stiže vrijeme za odluku Odbora o izgradnji shopping centra u kvartu. Veronika je u strahu da će Marta ići do kraja i reći njezinu mužu sve o tajnim susretima s trenerom pilatesa.

- Gotova sam! Ako moj Ljubo to dozna, meni je život uništen! Ja mogu odseliti iz grada, iz države! Onesvijestit ću se! - paničari Veronika.

Foto: RTL

- Blefira - tješi je Olga, no u klub stiže ponosna Marta, ruku pod ruku – s Ljubom!

- Znaš li ti što ona zapravo radi na tim treninzima? - Marta pred svima kreće u svoj osvetnički pohod s osmijehom na licu.

NAPETA EPIZODA Večeras kreću 'Sjene prošlosti'! Otkrivaju se detalji sukoba: 'Gospođa nije preživjela...'
Večeras kreću 'Sjene prošlosti'! Otkrivaju se detalji sukoba: 'Gospođa nije preživjela...'

Hoće li s užitkom uništiti njihov brak? 'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ne pretjeruju samo žene, i muškarci su si masakrirali lice
I JAČI SPOL VOLI PLASTIKU

FOTO Ne pretjeruju samo žene, i muškarci su si masakrirali lice

Često se govori o estetskim korekcijama slavnih dama. Analiziraju se njihove fotografije prije i poslije, a rijetko se spominju poznati muškarci koji se, također, rado prepuštaju blagodatima kirurgije
FOTO Zbogom, glasu generacija. Lisinski se u suzama oprostio od legendarne Gabi Novak...
Tuga u srcu Zagreba

FOTO Zbogom, glasu generacija. Lisinski se u suzama oprostio od legendarne Gabi Novak...

Lisinski je u srijedu bio drukčiji. Dvorana u kojoj je Gabi Novak desetljećima pjevala ovoga se puta ispunila tišinom i zahvalnošću. Umjesto koncerta, okupljeni su došli reći hvala za pjesme koje su obilježile generacije i za toplinu kojom ih je darivala. Na pozornici na kojoj smo je navikli gledati, stajali su prijatelji i kolege. Govorili su o njezinoj skromnosti, o snazi njezina glasa i jednostavnosti koja ju je činila posebnom. Velike riječi nisu bile potrebne, osjećaj u dvorani govorio je sve
Bebek sa suprugom i djecom bio u Međugorju, svu pozornost privukla kći Katarina: Ljepotica
RIJETKA FOTKA

Bebek sa suprugom i djecom bio u Međugorju, svu pozornost privukla kći Katarina: Ljepotica

Obitelj Bebek zajedno je posjetila jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta. Na zajedničkoj fotografiji sve su oči bile uprte u njegovu rijetko viđenu kćer Katarinu, koja je plijenila prirodnim izgledom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025