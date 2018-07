Hodajte uzdignute glave: Princ William tješi uplakane Engleze

Iako su prinčevi William (36) i Harry (33) predviđali kako će se zlatni trofej 'vratiti kući', ta ideja im se neće ostvariti. Naš Vatreni izborili su finale Svjetskog prvenstva, te će se Engleska u subotu morati boriti s Belgijom kako bi mogla osvojit treće mjesto i brončanu medalju.

Engleski princ veliki je nogometni fan, pa nije mogao izdržao da ne komentira jučerašnju utakmicu na službenom Twitteru Kensingtonske palače.

I know how disappointed @england must feel right now but I couldn’t be more proud of this team and you should hold your heads high. You’ve had an incredible #WorldCup, made history, and gave us fans something to believe in. We know there is more to come from this @england team. W