Holivudska baka pokazala vitku figuru u 88. godini, ne skriva na koliko je operacija bila...

Američka glumica Jane Fonda i u 88. godini izgleda besprijekorno, a na pariškom Tjednu mode ovoga je tjedna pokazala nevjerojatnu liniju. Na L'Oréalovoj reviji je prošetala modnom pistom uz Helen Mirren i Gillian Anderson, no svi pogledi bili su usmjereni na slavnu holivudsku baku. Nosila je dugačku srebrnu haljinu i cipele s visokim potpeticama te je oduševila sve prisutne. Fonda je u glumačkom svijetu od 1959. godine, a nekoliko je puta posljednjih godina isticala kako ne namjerava stati s radom. Neki obožavatelji zamjeraju joj plastične operacije, no Jane Fonda ne brine za zle jezike.
L'Oreal event as part of Paris Fashion Week
Jane Fonda je u četvrtom desetljeću života bila na zatezanju lica, a sljedeću operaciju lica imala je kada je navršila 70. Proteklih godina je "uredila" kožu oko očiju i brade, a otvoreno je pričala o svim operacijama. | Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
