Holivudska baka pokazala vitku figuru u 88. godini, ne skriva na koliko je operacija bila...

Fonda je za People ispričala kako se ne ustručava otkriti svoje godine kada god ju netko pita, no smatra da bi se ljudi trebali ponašati onako kako se osjećaju. "Starost ne znači da biste se trebali prestati zabavljati i biti ono što jeste. Pronađite nove veze, prijatelje, što god želite i radite ono što vas veseli", komentirala je. | Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS