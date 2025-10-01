Holivudska baka pokazala vitku figuru u 88. godini, ne skriva na koliko je operacija bila...

Američka glumica Jane Fonda i u 88. godini izgleda besprijekorno, a na pariškom Tjednu mode ovoga je tjedna pokazala nevjerojatnu liniju. Na L'Oréalovoj reviji je prošetala modnom pistom uz Helen Mirren i Gillian Anderson, no svi pogledi bili su usmjereni na slavnu holivudsku baku. Nosila je dugačku srebrnu haljinu i cipele s visokim potpeticama te je oduševila sve prisutne. Fonda je u glumačkom svijetu od 1959. godine, a nekoliko je puta posljednjih godina isticala kako ne namjerava stati s radom. Neki obožavatelji zamjeraju joj plastične operacije, no Jane Fonda ne brine za zle jezike.
Jane Fonda je u četvrtom desetljeću života bila na zatezanju lica, a sljedeću operaciju lica imala je kada je navršila 70. Proteklih godina je "uredila" kožu oko očiju i brade, a otvoreno je pričala o svim operacijama.
| Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Glumica je u jednom intervjuu rekla kako želi izgledati onako kako se osjeća iznutra, a to je puno mlađe od njezinih stvarnih godina. Ipak, priznala je kako nije ponosna na sebe zbog tolikog broja operacija.
| Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Fonda je za People ispričala kako se ne ustručava otkriti svoje godine kada god ju netko pita, no smatra da bi se ljudi trebali ponašati onako kako se osjećaju. "Starost ne znači da biste se trebali prestati zabavljati i biti ono što jeste. Pronađite nove veze, prijatelje, što god želite i radite ono što vas veseli", komentirala je.
| Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Što se plastičnih operacija tiče, holivudska legenda kaže kako svi poznajemo žene koje imaju puno novca i zbog toga su prošle previše plastičnih operacija. "Prestala sam sa zatezanjem lica jer ne želim izgledati uništeno. Nisam ponosna na sve što sam dosad učinila", rekla je.
| Foto: Camilla Morandi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Nije sigurna bi li sve ponovila, no kaže kako su plastične operacije poput ovisnosti. "Brojne žene su ovisne o takvim tretmanima, nemojte si to dozvoliti", kazala je Fonda, koja smatra da još uvijek izgleda pristojno te da nije pretjerala ni sa čime.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Glumica je svjesna svojih godina te je rekla da ju blizina smrti ne smeta toliko, koliko ju smeta činjenica da njezino tijelo zapravo to nije. "Koljena nisu moja, kukovi nisu moji, ramena nisu moja. Gledate u nekoga tko samo izvana izgleda kao ja", zaključila je u intervjuu za People prije nekoliko godina.
| Foto: Patricia Schlein/PA Images/PIXSELL
Tijekom bogate karijere, Jane Fonda je osvojila brojna priznanja za svoj rad. Dvaput je osvojila Oscara, ima sedam Zlatnih globusa, nagradu Emmy te je bila nominirana za nagrade Grammy i Tony. Dobitnica je i brojnih priznanja za životno djelo, uključujući Zlatnu palmu i SAG nagradu za životno djelo.
| Foto: Instagram/ kolaž
Jane Fonda je tri puta bila u braku. Za redatelja Rogera Vadima udala se 1965., no 1973. godine je njihova ljubav pukla. S političarem Tomom Haydenom pred oltar je stala iste godine nakon prvog razvoda i skupa su bili do 1990. Filantrop i producent Ted Turner bio je njezin treći suprug, a u braku su bili deset godina.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Foto IMBD
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Kylie Cooper/REUTERS
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS