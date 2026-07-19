Holivudska hidratacijska pauza na SP: Madonna i Shakira će zaustaviti svijet na 11 minuta

Iako pravila Međunarodnog odbora nogometnih saveza propisuju da odmor između poluvremena na nogometnoj utakmici ne bi trebao biti duži od 15 minuta, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino iskoristio je mogućnost da uz "blagoslov" glavnog suca "modernizira" Svjetsko nogometno prvenstvo i uvede polusatnu pauzu kako bi publika uživala u glazbeno-scenskom spektaklu po uzoru na američki Super Bowl.

Glavne zvijezde koje će nastupiti u poluvremenu finalne utakmice između Argentine i Španjolske su Shakira, Justin Bieber, Madonna i južnokorejski sastav BTS. Nastupit će još i Burna Boy, glazbeni direktor losanđeleške Filharmonije Gustavo Dudamel, zbor školske djece sa Staten Islanda PS22 Chorus, kojemu će se pridružiti Coldplay, čiji je frontmen Chris Martin ujedno i kreativni voditelj showa.

Na pozornici će se pojaviti i legendarni Muppeti te likovi iz Ulice Sezam.

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Nastup na poluvremenu održava se u sklopu potpore FIFA-inu Globalnom fondu za obrazovanje, s ciljem prikupljanja 100 milijuna dolara kako bi se kvalitetno obrazovanje i bavljenje sportom omogućili djeci diljem svijeta. Od svake prodane ulaznice na Svjetskom prvenstvu, Fond će dobiti jedan dolar.

- Dok se svijet ujedinjuje na najvećoj nogometnoj utakmici u povijesti, ovaj spektakl proslavit će nogomet, glazbu i zajedničke vrijednosti te ostaviti nasljeđe koje će nadživjeti posljednji sučev zvižduk - rekao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino i dodao da ništa nije važnije od obrazovanja.

- Nastup će trajati 11 minuta - za 11 igrača u svakom timu - objasnio je Infantino, no zbog postavljanja i uklanjanja pozornice te popratnih tehničkih priprema, pauza u poluvremenu mogla bi se oduljiti na 20-30 minuta.

Megazarada od 30 sekundi

Osim što će nastupiti u poluvremenu finala, kolumbijska zvijezda Shakira nastupala je i na otvorenju Mundijala te snimila službenu himnu prvenstva "Dai Dai", koju izvodi s nigerijskim pjevačem Burna Boyom. Njih dvoje odrekli su se svih prihoda od pjesme u korist FIFA-ina fonda za obrazovanje. Shakiri je ovo druga službena pjesma SP-a, uz "Waka Waka", koju je 2010. snimila za prvenstvo u Južnoj Africi i četvrti nastup na Svjetskim prvenstvima. Njezin bivši partner i nekadašnji reprezentativac Španjolske, Gerard Pique, na SP-u je nastupio "samo" tri puta. Shakira je po broju nastupa na Mundijalu nadmašila i Zinedinea Zidana, Ronaldinha, Davida Beckhama...

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S obzirom na to da je nastup u poluvremenu povezan s FIFA-inim Fondom za obrazovanje, Shakira i ostali glavni izvođači neće dobiti honorar za svojih 11 minuta na pozornici. No preostalo vrijeme pauze potrebno za pripremu i uklanjanje pozornice otvara veliku priliku za zaradu od reklama. Prema pisanju Forbesa, cijena reklame od 30 sekundi u SAD-u iznosi između 200 i 750 tisuća dolara, ovisno o utakmici i fazi natjecanja, a novac ide u džepove TV kuća koje su od FIFA-e otkupile prava prijenosa prvenstva. Uvođenjem polusatne pauze u poluvremenu i dvominutnih stanki za hidraciju, FIFA je stvorila nove termine za oglašavanje koji inače u nogometu nisu prirodni i tako povisila vrijednost pravima prijenosa, ali i otvorila mogućnost dodatne zarade od oglašivača za TV kuće.

U Hrvatskoj, ekskluzivna prava prijenosa SP-a ima HRT, no nije poznato koliko naplaćuje emitiranje reklama.

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Iako Svjetsko prvenstvo u nogometu ima puno veći globalni doseg gledatelja, Super Bowl zarađuje daleko više, a to objašnjava zašto je ovogodišnje izdanje SP-a potpuno amerikanizirano. Prema FIFA-inim podacima, finalna utakmica SP-a u Kataru 2022. imala je globalni doseg od gotovo 1,5 milijardi ljudi, a finale SP-a u Kataru gledalo je 570,8 milijuna gledatelja. Ovaj broj se odnosi samo na gledatelje koji su finale gledali kod kuće na TV-u. Prošlogodišnje finale Super Bowla imalo je rekordnu gledanost sa 127,7 milijuna gledatelja u SAD-u, po podacima Nielsena. Uz gledatelje kod kuće, ovaj broj uključuje i gledanje izvan doma i streaminge. NFL nema mogućnost pratiti gledanost izvan SAD-a, no procjenjuje se da bi svjetska publika dosezala maksimalno 200 milijuna gledatelja, što je i dalje puno manji broj gledatelja od onoga s finala Svjetskog prvenstva u Kataru.

Super Bowl kao uzor

Međutim, unatoč manjoj publici, cijena oglasnog prostora tijekom Super Bowla oborila je ove godine rekord - 30 sekundi reklamnog prostora na mreži NBC u prosjeku je stajalo osam milijuna dolara, odnosno 266.000 po sekundi, a neki termini prodani su i za nevjerojatnih deset milijuna dolara. Stoga ne čudi da je tradicionalni glazbeni nastup s početka otvorenja SP-a prebačen u poluvrijeme finala koje gleda najviše ljudi.

Iako nastupaju besplatno, ni izvođači ne ostanu zakinuti nakon Super Bowla. Pojavljivanje u halftimeu za izvođače znači golemu medijsku izloženost koja, prema iskustvima prijašnjih izvođača, rezultira skokom prodaje glazbe i do 400 posto. No spektakl Super Bowla ne postoji oduvijek. Štoviše, prije su u poluvremenu nastupali puhački orkestri i zborovi. Trenutak koji je promijenio povijest halftime showa bio je nastup Michaela Jacksona 1993. pred stotinjak milijuna gledatelja. Nakon što je izveo najveće hitove poput "Billie Jean" i "Heal the World", tijekom kojih je s njim nastupilo 3000 djece, povratka više nije bilo. Golemi ekrani, pirotehnika, stotine plesača i vizualni elementi postavili su standarde za sve buduće izvođače.

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Njegov nastup donio je porast gledanosti halftimea umjesto dotadašnjeg pada. Pauza za reklame više nije služila za odlazak na zahod, nego je postala zaseban spektakl i nekima jedini razlog gledanja Super Bowla. Nastup o kojemu se još priča bio je Princeov 2007. u Miamiju, koji je bio potpuna suprotnost Jacksonovu - minimalizam, bez previše spektakla. Iako su organizatori bili zabrinuti da bi kombinacija kiše, električnih gitara i pjevačevih visokih potpetica mogla završiti tragedijom, Prince je odlučio nastupiti i vremensku nepogodu iskoristiti kao savršenu kulisu za pjesmu "Purple Rain". Niz su nastavili Madonna, Beyoncé, Shakira i Jennifer Lopez, Rihanna, U2, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Lady GaGa, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Janet Jackson, Bad Bunny... Organizacija halftime showa stoji desetke milijuna dolara, no sami Super Bowl generira desetke milijardi dolara kroz oglašavanje, merch, turizam, sponzorstva, ugostiteljstvo...

Iako će definitivno biti najupečatljiviji, halftime show na Svjetskom prvenstvu u SAD-u neće biti jedini nastup na stadionu MetLife u New Jerseyu u nedjelju. Završna ceremonija Svjetskog prvenstva počinje 90 minuta prije finalne utakmice, a na njoj će nastupiti Robbie Williams i Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Post Malone te iShowSpeed - jedan od najpopularnijih svjetskih streamera s milijunima pratitelja. Među posebnim gostima završne ceremonije najavljen je Tom Cruise. Pred početak finalne utakmice Jennifer Hudson pjevat će posebnu izvedbu američke himne "The Star-Spangled Banner".

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Mini spektakli

Još jedan fenomen američkog Super Bowla su reklame koje gledatelji žele vidjeti. Veliki brendovi za Super Bowl snimaju posebne reklame, a reklama često na kraju postane popularnija od proizvoda. Najpoznatiji primjer svakako je Pepsi koji već desetljećima lansira reklame u stilu mini videospotova. U izdanju 2004. Beyonce, Pink i Britney Spears glumile su gladijatorice, a Enrique Iglesias cara s kojim se sukobljavaju u areni. Jedan od najskupljih primjera je Amazonova reklama za Alexu iz 2022. sa Scarlett Johansson i Colinom Jostom, za koju se procjenjuje da je produkcija stajala oko 26 milijuna dolara.

Skandal s grudnjakom

“Nipplegate”, kako su ga nazvali američki mediji, dogodio se na nastupu Janet Jackson i Justina Timberlakea u halftime showu Super Bowla 2004. Na kraju pjesme “Rock Your Body”, Timberlake pjeva: “Kladim se da ću te skinuti do kraja ove pjesme” i rukom povlači dio Janetina crnog kožnatog kostima. Pjevačica je kasnije rekla da je plan bio da se otkrije njezin crveni grudnjak, no kostim se pomakao više nego što je bilo predviđeno, pa su milijuni vidjeli njezinu dojku, ukrašenu metalnim pokrivačem za bradavicu. I danas nije jasno je li se ovo dogodilo namjerno ili slučajno, no izvođači su se morali ispričati jer se Super Bowl smatra obiteljskim događajem.

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Komisija za komunikacije navodno je dobila više od pola milijuna pritužbi, a CBS je platio 550 tisuća dolara kazne zbog neprimjerenog sadržaja. Janetina karijera je nakon toga krenula nizbrdo, a Timberlake je ostao netaknut ovim “skandalom”. Pjevač je kasnije izrazio žaljenje zbog načina na koji je postupio prema Janet, priznajući da je tad svojim postupcima pridonio nepoštenom tretmanu žena u industriji.

1) Veliki brendovi za Super Bowl snimaju posebne reklame, koje često budu popularnije od proizvoda; Britney, Beyonce i Pink 2004. za Pepsi 2) Janet Jackson i Justin Timberlake u halftime showu Super Bowla 2004., kad joj je ispala bradavica 3) Shakira je otvorila ovogodišnji Mundijal, a nastupit će i u nedjelju 4) Robbie Williams i Nicole Scherzinger jedva čekaju završnu ceremoniju SP-a