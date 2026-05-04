DANAS BI SLAVILA ROĐENDAN

Holivudska ikona je nakon dva braka sreću pronašla s glumcem s kojim nikad nije išla pred oltar

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Supplied by LMK

Audrey Hepburn ostala je zapamćena ne samo kao filmska ikona, već i kao žena bogatog, ponekad turbulentnog ljubavnog života. Rođena je na današnji dan prije 97 godina.

Rođena 4. svibnja 1929. u Belgiji, Audrey Hepburn dio djetinjstva provela je u Engleskoj, dok ju je rat zatekao u Nizozemskoj. Teške okolnosti tijekom Drugog svjetskog rata obilježile su njezinu mladost, no nakon rata posvetila se baletu u Amsterdamu i Londonu. Iako je ples bio njezina prva ljubav, sudbina ju je ubrzo odvela prema kazalištu i filmu.

Početkom 50-ih njezina karijera krenula je uzlaznom putanjom, osobito nakon nastupa u mjuziklu "Gigi". No, paralelno s profesionalnim uspjesima razvijao se i njezin ljubavni život. Već 1952. zaručila se za Jamesa Hansona, uvjerena da je pronašla pravu ljubav. Ipak, neposredno prije vjenčanja odlučila je odustati, svjesna da će ih različiti životni putevi udaljiti.

Nakon toga uplovila je u vezu s producentom Michaelom Butlerom, no ni ta romansa nije potrajala. Prvi brak sklopila je s glumcem Melom Ferrerom, kojeg je upoznala na jednoj zabavi. Njihov odnos bio je intenzivan, ali i kompliciran. Zajedno su radili na nekoliko projekata, a 1960. dobili su sina Seana. Prije toga Hepburn je prošla kroz dva spontana pobačaja, što je uvelike utjecalo na nju.

Iako su izvana djelovali kao skladan par, brak s Ferrerom bio je opterećen nesuglasicama i njegovom navodnom potrebom za kontrolom. Nakon 14 godina zajedničkog života odlučili su se razići. U tom razdoblju Audrey je privremeno usporila karijeru i preselila se u Švicarsku kako bi se posvetila majčinstvu.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Nedugo zatim upoznala je talijanskog psihijatra Andreu Dottija tijekom krstarenja Mediteranom. Vjenčali su se 1969., a godinu kasnije dobili sina Lucu. Međutim, njihov brak bio je daleko od idealnog. Obilježile su ga nevjere s obje strane i emocionalna udaljenost. Nakon još jednog spontanog pobačaja i godina nestabilnosti, razveli su se 1982.

Pravu emocionalnu ravnotežu pronašla je tek u vezi s nizozemskim glumcem Robertom Woldersom. Iako nikada nisu službeno stupili u brak, Audrey je često isticala da je upravo s njim bila najsretnija. Njihov odnos bio je miran, podržavajući i daleko od medijske pompe koja je pratila njezine ranije veze.

Paralelno s osobnim životom, Hepburn je gradila izvanrednu karijeru. Proslavila se filmom "Roman Holiday", za koji je osvojila Oscara, a publika ju je obožavala i u filmovima kao što su "Sabrina" i "Funny Face". Ipak, njezina najpoznatija uloga ostaje ona Holly Golightly u hitu "Breakfast at Tiffany's", kojom je zauvijek utjecala na modu i pop-kulturu.

Kasnije se povukla iz filmskog svijeta i posvetila humanitarnom radu kao ambasadorica UNICEF-a. Putovala je svijetom pomažući djeci u potrebi, što joj je donijelo i posebno priznanje nakon smrti.

Preminula je 20. siječnja 1992. u Švicarskoj nakon borbe s rakom debelog crijeva. 

