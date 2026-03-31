Holivudska imena ponovno u Baranji! Snimaju novi triler u produkciji Vjekoslava Katušina

U slavonskom mjestu Čeminac započelo je snimanje trilera 'Ethernal Echo' koji će tijekom sljedećih tjedana baranjske lokacije pretvoriti u prave filmske kulise. Film režira Boris Wolffgardt, dok produkciju potpisuje hrvatski redatelj, glumac i producent Vjekoslav Katušin, osnivač produkcijske kuće Dream Team Pictures.

Projekt predvodi snažna glumačka postava na čelu s Costasom Mandylorom, široj publici poznatim po ulogama u najpoznatijem horor serijalu 'Slagalica strave', uz Rebeccu Hanser, dobitnicu prestižne BAFTA nagrade za Netflixovu hit seriju 'The Witcher' te Chrisa Mossa. Glumačkoj ekipi pridružit će se i mladi glumac Emin Račić, a u jednoj od uloga pojavljuje se i sam Katušin.

Radnja prati dvoje istražitelja paranormalnog koji dolaze u izoliranu vilu usred šume kako bi razotkrili navodno ukletstvo, no ubrzo se nađu zarobljeni u vremenskoj petlji u kojoj svaka noć završava nasilnom smrću, a svaki novi dan počinje ispočetka. Kako ističe redatelj Boris Wolffgardt, Ethernal Echo istražuje granice percepcije stvarnosti i ljudske psihe kroz priču o vremenskoj petlji i suočavanju s traumom. Razvoj događaja dodatno produbljuje napetost, dok zagonetne poruke u ogledalima otkrivaju priču zaboravljenog dječaka čija prošlost skriva ključ izlaza iz začaranog kruga.

- Riječ je o intenzivnom i atmosferičnom filmu koji publiku uvlači u svijet gdje ništa nije onako kako se čini - dodaje Wolffgardt.

Katušin naglašava važnost ovakvih projekata za regiju: 'Ovo je još jedan projekt kojim Slavoniju i Baranju pozicioniramo kao sve važniju filmsku destinaciju. Ponosni smo što u naš kraj ponovno dovodimo brojne vrhunske profesionalce.'

Podsjetimo, Katušin iza sebe ima niz međunarodnih projekata snimanih u Slavoniji i Baranji, među kojima se izdvajaju 'Wrongful Death' i 'Wrongful Death 2: Bloodlines' s Ericom Robertsom i Michaelom Paréom. Krajem prošle godine dovršio je snimanje filma 'Order of the Dragon', u kojem glavnu ulogu tumači Steven Seagal, kao i akcijskog trilera 'A Man Worth Killing' s Robertom Mianom. Premijere oba filma očekuju se tijekom ove godine.