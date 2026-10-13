Kelly Preston i John Travolta proveli su gotovo tri desetljeća u braku, a njihovu veliku ljubav obilježile su i nezamislive obiteljske tragedije.
Holivudska ljepotica skrivala je tešku bolest: Njezina smrt slomila je Johna Travoltu...
Poznata po ulogama u hitovima poput "Jerry Maguire" i "Blizanci", Kelly Preston ostavila je neizbrisiv trag u Hollywoodu. Glumica nas je napustila u ljeto 2020. godine nakon tajne borbe s rakom dojke, a danas bi proslavila svoj 64. rođendan.
Rođena kao Kelly Kamalelehua Smith u Honoluluu na Havajima, djetinjstvo je provela putujući po svijetu. Njezina obitelj živjela je u Iraku i Australiji, gdje ju je kao tinejdžericu slučajno otkrio jedan modni fotograf. Zahvaljujući njemu, počela se pojavljivati u raznim reklamama te je polako otkrivala svoju veliku ljubav prema kamerama.
Nakon povratka u domovinu i studija drame na Sveučilištu Južne Kalifornije, njezina je glumačka karijera počela uzimati pravi zamah. Svoju prvu zapaženu filmsku ulogu ostvarila je sredinom osamdesetih u tinejdžerskim romantičnim komedijama poput "Nestaško" i "Tajni obožavatelj". Međunarodnu slavu stekla je nedugo potom glumeći Marnie Mason u hit komediji "Blizanci" iz 1988. godine, gdje je dijelila scene s Arnoldom Schwarzeneggerom.
Tijekom devedesetih nizala je velike filmske uspjehe na kino blagajnama. Mnogi je gledatelji najviše pamte po ulozi zaručnice Toma Cruisea u poznatoj drami "Jerry Maguire", gdje su njezinu izvedbu hvalili brojni kritičari. Njezina posljednja uloga bila je u britanskoj komediji "Off the Rails", koja je snimljena dok se borila s teškom bolešću te je objavljena tek godinu dana nakon njezine smrti.
Velika ljubav s Johnom Travoltom
Ljubavna priča Kelly Preston i Johna Travolte započela je 1987. godine na setu zajedničkog filma "Eksperti". Preston je u to vrijeme još uvijek bila u braku s glumcem Kevinom Gageom i njezin je privatni život prolazio kroz turbulencije. Tek nakon što je njezin prvi brak okončan, počela se intenzivnije družiti s Travoltom.
Poznati glumac ubrzo ju je zaprosio u restoranu jednog hotela u Švicarskoj, na sam doček Nove godine, poklonivši joj veliki dijamantni prsten. Vjenčali su se u rujnu 1991. godine na tajnoj ceremoniji u Parizu, no zbog strogih pravnih razloga, taj brak nije bio odmah valjan u Americi. Drugu, službenu ceremoniju održali su nekoliko dana kasnije u američkom gradu Daytona Beach na Floridi.
Njihov je brak trajao gotovo tri desetljeća te su često isticani kao jedan od rijetkih uistinu stabilnih parova u zabavnoj industriji. Zajedno su dobili troje djece i uvijek su isticali da im je obitelj na prvom mjestu. Često su zajedno i radili na brojnim filmskim projektima, pokazujući skladan odnos u privatnom i poslovnom okruženju.
Obiteljske tragedije i tiha borba s bolešću
Obiteljski život popularnog para obilježila je teška tragedija kada je njihov šesnaestogodišnji sin Jett iznenada preminuo u siječnju 2009. godine. Tijekom obiteljskog odmora na Bahamima nesretni je mladić doživio težak napadaj u kupaonici. Njegovi su roditelji kasnije potvrdili javnosti da je on od rođenja bolovao od autizma te je imao redovite napadaje s kojima se obitelj svakodnevno borila.
Gubitak najstarijeg sina bio je nezamisliv udarac za glumce, no rođenje malenog Benjamina godinu dana nakon velike obiteljske tragedije donijelo im je novu snagu za život. Travolta je u to vrijeme objašnjavao medijima kako je dolazak novog djeteta bio svojevrsno ljepilo koje im je pomoglo da se ponovno povežu nakon ogromnog stresa i tuge. Svoj su mir pronašli daleko od svjetala pozornice, pokušavajući osigurati normalno djetinjstvo svojoj kćeri Elli Bleu i najmlađem sinu.
Preston se kasnije iznimno hrabro suočila i s vlastitom teškom dijagnozom raka dojke. Svoju je bitku odlučila voditi potpuno daleko od očiju javnosti pune dvije godine, okružena samo najbližim članovima obitelji. Preminula je u srpnju 2020. godine u svom domu na Floridi, ostavivši iza sebe ožalošćenog supruga, obitelj i brojne obožavatelje njezinih nezaboravnih uloga.
*uz korištenje AI-ja
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