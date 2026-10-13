Holivudska ljepotica skrivala je tešku bolest: Njezina smrt slomila je Johna Travoltu...

Poznata po ulogama u hitovima poput "Jerry Maguire" i "Blizanci", Kelly Preston ostavila je neizbrisiv trag u Hollywoodu. Glumica nas je napustila u ljeto 2020. godine nakon tajne borbe s rakom dojke, a danas bi proslavila svoj 64. rođendan.

Rođena kao Kelly Kamalelehua Smith u Honoluluu na Havajima, djetinjstvo je provela putujući po svijetu. Njezina obitelj živjela je u Iraku i Australiji, gdje ju je kao tinejdžericu slučajno otkrio jedan modni fotograf. Zahvaljujući njemu, počela se pojavljivati u raznim reklamama te je polako otkrivala svoju veliku ljubav prema kamerama.

Nakon povratka u domovinu i studija drame na Sveučilištu Južne Kalifornije, njezina je glumačka karijera počela uzimati pravi zamah. Svoju prvu zapaženu filmsku ulogu ostvarila je sredinom osamdesetih u tinejdžerskim romantičnim komedijama poput "Nestaško" i "Tajni obožavatelj". Međunarodnu slavu stekla je nedugo potom glumeći Marnie Mason u hit komediji "Blizanci" iz 1988. godine, gdje je dijelila scene s Arnoldom Schwarzeneggerom.

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Tijekom devedesetih nizala je velike filmske uspjehe na kino blagajnama. Mnogi je gledatelji najviše pamte po ulozi zaručnice Toma Cruisea u poznatoj drami "Jerry Maguire", gdje su njezinu izvedbu hvalili brojni kritičari. Njezina posljednja uloga bila je u britanskoj komediji "Off the Rails", koja je snimljena dok se borila s teškom bolešću te je objavljena tek godinu dana nakon njezine smrti.

Velika ljubav s Johnom Travoltom

Ljubavna priča Kelly Preston i Johna Travolte započela je 1987. godine na setu zajedničkog filma "Eksperti". Preston je u to vrijeme još uvijek bila u braku s glumcem Kevinom Gageom i njezin je privatni život prolazio kroz turbulencije. Tek nakon što je njezin prvi brak okončan, počela se intenzivnije družiti s Travoltom.

Poznati glumac ubrzo ju je zaprosio u restoranu jednog hotela u Švicarskoj, na sam doček Nove godine, poklonivši joj veliki dijamantni prsten. Vjenčali su se u rujnu 1991. godine na tajnoj ceremoniji u Parizu, no zbog strogih pravnih razloga, taj brak nije bio odmah valjan u Americi. Drugu, službenu ceremoniju održali su nekoliko dana kasnije u američkom gradu Daytona Beach na Floridi.

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Njihov je brak trajao gotovo tri desetljeća te su često isticani kao jedan od rijetkih uistinu stabilnih parova u zabavnoj industriji. Zajedno su dobili troje djece i uvijek su isticali da im je obitelj na prvom mjestu. Često su zajedno i radili na brojnim filmskim projektima, pokazujući skladan odnos u privatnom i poslovnom okruženju.

Obiteljske tragedije i tiha borba s bolešću

Obiteljski život popularnog para obilježila je teška tragedija kada je njihov šesnaestogodišnji sin Jett iznenada preminuo u siječnju 2009. godine. Tijekom obiteljskog odmora na Bahamima nesretni je mladić doživio težak napadaj u kupaonici. Njegovi su roditelji kasnije potvrdili javnosti da je on od rođenja bolovao od autizma te je imao redovite napadaje s kojima se obitelj svakodnevno borila.

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Gubitak najstarijeg sina bio je nezamisliv udarac za glumce, no rođenje malenog Benjamina godinu dana nakon velike obiteljske tragedije donijelo im je novu snagu za život. Travolta je u to vrijeme objašnjavao medijima kako je dolazak novog djeteta bio svojevrsno ljepilo koje im je pomoglo da se ponovno povežu nakon ogromnog stresa i tuge. Svoj su mir pronašli daleko od svjetala pozornice, pokušavajući osigurati normalno djetinjstvo svojoj kćeri Elli Bleu i najmlađem sinu.

Preston se kasnije iznimno hrabro suočila i s vlastitom teškom dijagnozom raka dojke. Svoju je bitku odlučila voditi potpuno daleko od očiju javnosti pune dvije godine, okružena samo najbližim članovima obitelji. Preminula je u srpnju 2020. godine u svom domu na Floridi, ostavivši iza sebe ožalošćenog supruga, obitelj i brojne obožavatelje njezinih nezaboravnih uloga.

*uz korištenje AI-ja