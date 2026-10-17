'Holivudska princeza' imala je traumatično djetinjstvo, pet propalih brakova i tešku bolest

Rođena 17. listopada 1918. godine kao Margarita Carmen Cansino, Rita Hayworth postala je jedna od najvećih zvijezda klasičnog Hollywooda. Tijekom karijere pojavila se u 61 filmu, osvojila milijune obožavatelja i stekla nadimke poput "božice ljubavi" i "holivudske princeze". Njezina vatrenocrvena kosa, zavodljiv pogled i nezaboravne uloge fatalnih žena pretvorili su je u simbol glamura, dok su joj nastupi u filmovima noir osigurali posebno mjesto u povijesti kinematografije. No njezin privatni život bio je daleko od bajke kakvu je Hollywood prikazivao na velikom platnu.

Rita je odrasla u obitelji u kojoj je ples bio mnogo više od običnog hobija. Njezin otac Eduardo Cansino, plesač španjolskog podrijetla, bio je odlučan u namjeri da kćer pretvori u profesionalnu plesačicu, dok je majka sanjala o njezinoj glumačkoj karijeri. Plesom se bavio i njezin djed Antonio Cansino, čija je plesna škola u Madridu uživala velik ugled. Upravo je on djevojčicu uveo u svijet plesa, ne sluteći da će joj ta vještina jednoga dana otvoriti vrata Hollywooda.

Iako je na pozornici djelovala prirodno i samouvjereno, Rita je kasnije priznala da joj plesni počeci nisu ostali u najljepšem sjećanju. Još kao trogodišnjakinja počela je pohađati satove plesa, a od oca se nije usuđivala tražiti da prestane, premda u njima nije osobito uživala.

Mrzila je svoga oca

Godine 1927. obitelj Cansino preselila se u Hollywood. Eduardo je vjerovao da će ples postati neizostavan dio filmske industrije te da bi upravo njegova obitelj mogla iskoristiti takvu priliku. Rita je ubrzo postala dio njegovih profesionalnih planova, a kada joj je bilo tek 12 godina, otac je osmislio plesni duo "Dancing Cansinos", u kojem je nastupala zajedno s njim.

Kako bi djelovala starije i odgovarala tadašnjim stereotipima o španjolskim plesačicama, Rita je morala bojiti kosu u crno i prilagođavati svoj izgled očevim zamislima. Budući da je bila premlada za nastupe u noćnim klubovima Los Angelesa, otac ju je često vodio u meksičku Tijuanu. Ondje su nastupali pred publikom koja ih je nerijetko smatrala bračnim parom, a Eduardu takva pogrešna predodžba nije smetala.

Iza njihovih nastupa skrivala se mnogo mračnija stvarnost. Prema navodima iz biografije koju je napisala Barbara Leaming, Rita je tijekom djetinjstva bila izložena očevu fizičkom i seksualnom zlostavljanju. O traumama koje je proživljavala autorici je govorio i njezin drugi suprug, slavni redatelj Orson Welles. Djetinjstvo koje je izvana izgledalo poput početka uspješne umjetničke karijere za mladu je Ritu bilo obilježeno strahom, prisilom i potpunom kontrolom.

Zbog stalnih nastupa i poslovnih obveza nikada nije upisala fakultet, ali je uspjela završiti srednju školu. Ipak, njezina budućnost već je bila usmjerena prema svijetu zabave, a prilika koja će joj promijeniti život pojavila se upravo tijekom jednog od nastupa u Meksiku.

Ondje ju je primijetio predstavnik filmskog studija Fox i pozvao na audiciju. Ubrzo je dobila šestomjesečni ugovor, no njezini prvi filmski koraci nisu bili osobito uspješni. Kao mlada glumica tamne kose i izraženog latinoameričkog izgleda uglavnom je dobivala manje, stereotipne uloge, a studio joj nakon isteka ugovora nije ponudio nastavak suradnje. Razočarana Rita ponovno se našla pod očevim utjecajem.

Prvi brak i proboj u glumačkom svijetu

Priliku za izlazak iz takvog života vidjela je u Edwardu Judsonu, poslovnom čovjeku kojeg je upoznala kao 18-godišnjakinja. On je tada imao 41 godinu i brzo je prepoznao njezin potencijal za zaradu. Odveo ju je u Las Vegas, obećavajući joj pomoć u izgradnji karijere, a mlada Rita povjerovala je da je napokon pronašla osobu koja će joj omogućiti bolju budućnost.

Njih dvoje vjenčali su se 1937. godine, no brak se ubrzo pretvorio u još jedan odnos obilježen kontrolom i iskorištavanjem. Judson je preuzeo ulogu njezina menadžera i donosio brojne odluke o njezinoj karijeri. Prema biografskim navodima, navodno ju je iskorištavao i u odnosima s utjecajnim muškarcima kako bi joj osigurao poslovne prilike.

Iste godine Rita je potpisala ugovor s filmskim studijem Columbia Pictures, a upravo je ondje započela njezina velika preobrazba. Filmski moćnici zaključili su da od nje mogu stvoriti zvijezdu, ali samo ako njezin izgled prilagode tadašnjim holivudskim standardima ljepote. Margarita Carmen Cansino tako je postala Rita Hayworth, preuzevši majčino djevojačko prezime i ostavivši iza sebe dio identiteta s kojim je odrasla.

Njezinu prirodno tamnu kosu zamijenila je prepoznatljiva crvenkasta nijansa, a promjena izgleda uključivala je i bolne kozmetičke tretmane kojima se nastojala podići linija kose. Smršavjela je, usavršavala glumu i počela se pojavljivati u glamuroznim izdanjima koja su privlačila pozornost fotografa i filmskih producenata. Ubrzo su stigle i naslovnice časopisa, a publika je zavoljela novu holivudsku ljepoticu.

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Za razliku od pojedinih zvijezda koje su izbjegavale medijsku pozornost, Rita je rado pozirala fotografima. Njezina pristupačnost, ljepota i sve veća popularnost učinile su je jednom od najtraženijih žena Hollywooda. Ipak, dok je javnost obožavala njezin novi izgled, malo je tko znao koliko se morala promijeniti kako bi zadovoljila očekivanja filmske industrije.

Godine 1942. odlučila je prekinuti brak s Judsonom, a razvod je postao i simbol njezina oslobađanja od čovjeka koji je godinama upravljao njezinim životom. Kako bi se izvukla iz tog odnosa, pristala je na velike financijske ustupke. U isto vrijeme njezina je karijera doživljavala procvat, a Rita je postajala jedna od najunosnijih zvijezda svojeg vremena.

Njezin izniman plesački talent posebno je došao do izražaja u suradnji s legendarnim Fredom Astaireom, s kojim je nastupila u dva filma. Astaire, jedan od najvećih plesača filmske povijesti, iznimno je cijenio njezine sposobnosti, a njihove zajedničke scene ostale su među najpoznatijim plesnim trenucima zlatnog doba Hollywooda.

Turbulentne ljubavi

U njezin život tada je ušao i Orson Welles, redatelj, glumac i pisac koji se, prema poznatoj priči, zaljubio u Ritu nakon što je ugledao njezinu fotografiju u časopisu. Njihova romansa brzo je postala jedna od najpraćenijih holivudskih ljubavnih priča. Mediji su ih zbog različitih osobnosti i javnih imidža prozvali "Ljepotica i Mozak".

Vjenčali su se 1943. godine, a godinu poslije dobili kćer Rebeccu. Iako su djelovali poput savršenog para, njihova zajednica nije izdržala pritiske slave, različitih karaktera i privatnih nesuglasica. Brak se raspao, a razvod je zaključen 1947. godine.

Upravo je sredinom četrdesetih Rita ostvarila jednu od svojih najpoznatijih uloga. Film "Gilda" iz 1946. godine učvrstio je njezin status filmske seks-simbolike, a zavodljiva junakinja koju je utjelovila postala je jedan od najprepoznatljivijih likova klasičnog Hollywooda. Iako je publika u njoj vidjela samouvjerenu i nedostižnu ženu, stvarna Rita bila je mnogo povučenija i ranjivija.

Na snimanju "Gilde" surađivala je s glumcem Glennom Fordom, s kojim je, prema kasnijim svjedočanstvima, godinama održavala ljubavni odnos. Njihova povezanost navodno je trajala više od dva desetljeća, uz brojne prekide, a susretali su se čak i kada su bili u brakovima s drugim partnerima.

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Fordov sin kasnije je tvrdio da je Rita tijekom njihove veze ostala trudna te da je otputovala u Francusku kako bi prekinula trudnoću. Te tvrdnje nikada nisu bile javno potvrđene od same glumice. Njihova bliskost ipak je potrajala godinama, a Ford se tijekom šezdesetih navodno preselio u njezinu blizinu kako bi je mogao češće viđati.

Nakon razvoda od Wellesa Rita je ponovno pronašla ljubav, ovoga puta u europskim aristokratskim krugovima. Godine 1948. upoznala je princa Alyja Khana, sina Age Khana III., duhovnog vođe ismailitskih muslimana. Aly Khan bio je poznat po raskošnom načinu života i reputaciji velikog zavodnika, a njegova romansa s jednom od najpoznatijih holivudskih glumica izazvala je golemo zanimanje javnosti.

Par se vjenčao 1949. godine na raskošnoj ceremoniji koja je privukla pozornost svjetskih medija. Njihova veza izazivala je kontroverzije jer je započela dok je Aly Khan još bio u braku, a dio američke publike negativno je reagirao na Ritinu novu ljubav. Pojavili su se čak i pozivi na bojkot njezinih filmova, no vjenčanje joj je istodobno donijelo novi nadimak, holivudska princeza.

Iste godine rodila je kćer Yasmin Aga Khan. Premda je izvana izgledalo kao da je Rita napokon pronašla život iz bajke, stvarnost je bila drukčija. Teško se prilagođavala životu u Europi, nije uspijevala svladati francuski jezik, a suprugov način života sve joj je više smetao.

Njihov odnos dodatno su opterećivale ljubomora i glasine o Alyjevim nevjerama. Prema biografskim prikazima, Rita je postajala izrazito tjeskobna kada bi suprug odlazio bez nje, a navodno ju je uznemiravalo čak i kada bi otišao frizeru. Brak koji je svijet promatrao kao ostvarenje holivudskog sna završio je razvodom 1953. godine.

Nedugo zatim u njezinu životu pojavio se pjevač Dick Haymes, koji je tada prolazio kroz ozbiljne financijske i profesionalne probleme. Njegova karijera bila je u padu, a obveze prema bivšim suprugama dodatno su otežavale njegovu situaciju. Rita mu je pružila podršku, no njihov odnos ubrzo je postao još jedno veliko razočaranje.

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Vjenčali su se 1953. godine, ali su brak obilježile svađe, novčani problemi i nasilje. Haymes je bio optuživan za fizičko zlostavljanje glumice, a nakon jednog od nasilnih sukoba Rita je odlučila otići. Razveli su se 1955. godine, nakon otprilike dvije godine braka.

Ni sama glumica u tom razdoblju nije bila financijski bezbrižna. Unatoč velikoj zaradi koju je ostvarila tijekom najuspješnijih godina, suočavala se s novčanim poteškoćama, a odnosi s bivšim supruzima često su uključivali i sporove oko financijskih obveza.

Posljednji put pred oltar je stala 1958. godine, kada se udala za filmskog producenta Jamesa Hilla. Njihova profesionalna suradnja uključivala je film "Separate Tables", no privatni odnos ponovno nije donio sreću kojoj se nadala. Rita je sve više željela miran život daleko od reflektora, dok je Hill smatrao da bi trebala nastaviti glumačku karijeru.

Posljednji razvod i povlačenje iz glume

Različiti pogledi na budućnost doveli su do novih sukoba. Glumica je tijekom razvoda tvrdila da ju je Hill psihički zlostavljao, a njihov brak službeno je završio 1961. godine. Bio je to njezin peti i posljednji razvod.

Iako je tijekom života bila okružena slavnim, bogatim i utjecajnim muškarcima, Rita nikada nije pronašla trajnu ljubavnu stabilnost. Njezini brakovi redovito su završavali razočaranjima, a iza javne slike glamurozne zavodnice skrivala se žena koja je od najranije dobi bila izložena tuđim očekivanjima i kontroli.

Kako su godine prolazile, glumica se sve više povlačila iz javnosti. Počela je imati poteškoća s pamćenjem, zaboravljala je tekstove i pokazivala promjene u ponašanju koje su zabrinjavale njezine bližnje. U Hollywoodu se dugo nagađalo da je riječ o posljedicama prekomjernog konzumiranja alkohola, no pravi uzrok njezinih problema bio je mnogo ozbiljniji.

Riti je početkom osamdesetih dijagnosticirana Alzheimerova bolest, u vrijeme kada se o tom neurodegenerativnom poremećaju u javnosti znalo znatno manje nego danas. Njezina kći Yasmin Aga Khan kasnije je objašnjavala da su se simptomi pojavljivali godinama prije službene dijagnoze te da su mnogi pogrešno tumačili majčine teškoće i neobično ponašanje.

Yasmin je posljednje godine života posvetila brizi za majku, a njezina bolest postala je važna tema u podizanju svijesti o Alzheimeru. Rita je bila među prvim velikim javnim osobama čija je dijagnoza privukla široku medijsku pozornost, što je pridonijelo boljem razumijevanju bolesti i izazova s kojima se suočavaju oboljeli i njihove obitelji.

Legendarna glumica preminula je 14. svibnja 1987. godine u New Yorku, u 68. godini života, od posljedica Alzheimerove bolesti. Iza sebe je ostavila dvije kćeri, desetljeća filmske povijesti i nezaboravne uloge koje su je učinile jednom od najvećih ikona Hollywooda.