Hollywood iza Muzeja Mimara: Helikopter privukao građane...

Thank you! Gracias! Merci! ευχαριστώ! धन्यवाद ! شكرا لك! Hvala vam! Grazie! Obrigado! Danke dir! 謝謝 10 Million Followers!!!!!!!!! You are Amazing! 10 Millones de Seguidores!!! Son increíbles!!!! 🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🤩🤩🤩 #10million #

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on May 3, 2019 at 4:48am PDT