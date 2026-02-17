Obavijesti

ODLAZAK LEGENDE

Hollywood tuguje. Slavni su se oprostili od Roberta Duvalla: 'Bila je čast raditi s njime...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Hollywood tuguje. Slavni su se oprostili od Roberta Duvalla: 'Bila je čast raditi s njime...'
Slavni glumci i glumice na društvenim mrežama napisali su posvete legendarnom glumcu Robertu Duvallu koji je preminuo u ponedjeljak u dobi od 95 godina

Svijet filma zavijen je u crno nakon vijesti o smrti Roberta Duvalla, Oscarom nagrađenog glumca čija je karijera trajala više od sedam desetljeća i ostavila neizbrisiv trag na američkoj i svjetskoj kinematografiji. Duvall, koji je preminuo u nedjelju u dobi od 95 godina, bio je poznat po svojoj nevjerojatnoj sposobnosti transformacije i legendarnim ulogama u klasicima poput trilogije "Kum" i "Apokalipsa danas".

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova supruga Luciana, navevši da je "preminuo mirno kod kuće, okružen ljubavlju". Ubrzo su se društvene mreže ispunile dirljivim posvetama kolega, redatelja i obožavatelja koji se opraštaju od jednog od istinskih divova glumišta.

"Consigliere kakvog platno nije vidjelo"

Među prvima su se oglasili članovi njegove filmske obitelji iz "Kuma", sage koja ga je lansirala u zvjezdanu orbitu ulogom Toma Hagena, odvjetnika i savjetnika obitelji Corleone. Francis Ford Coppola, redatelj kultnog filma, na Instagramu je izrazio svoju tugu.

- Kakav udarac saznati za gubitak Roberta Duvalla. Tako velik glumac i ključan dio American Zoetropea od samih početaka - napisao je Coppola, podsjetivši na njihovu suradnju na filmovima poput "Kišnih ljudi", "Prisluškivanja" i "Apokalipse danas".

Njegovi kolege iz filma, Al Pacino i Robert De Niro, također su uputili posljednji pozdrav. Pacino je u izjavi istaknuo Duvallov urođeni talent.

​- Bila je čast raditi s Robertom Duvallom. Bio je rođeni glumac, kako se kaže, njegova povezanost s glumom, njegovo razumijevanje i fenomenalni dar zauvijek će se pamtiti. Nedostajat će mi - napisao je. 

De Niro je bio kratak i emotivan: "Bog blagoslovio Bobbyja. Nadam se da ću i ja doživjeti 95. Neka počiva u miru."

Glumica Jamie Lee Curtis prisjetila se upravo njegove najpoznatije uloge, podijelivši fotografiju Toma Hagena uz riječi: "Najveći consigliere kojeg je filmsko platno ikad vidjelo. Bravo, Roberte Duvall."

Osim što je bio glumački uzor, Duvall je mnogim mlađim kolegama bio mentor i prijatelj čija je podrška oblikovala njihove karijere. Redatelj Scott Cooper, koji je s Duvallom surađivao na njegovom posljednjem filmu "The Pale Blue Eye", nazvao ga je svojim "najvažnijim umjetničkim mentorom".

- Producent je i glumio je u mom prvom filmu 'Crazy Heart' i od tog trenutka nadalje čitao je gotovo svaki scenarij koji sam napisao, nudeći svoju tihu mudrost i nepokolebljivu vjeru u mene. Njegovo nasljeđe kao jednog od istinskih divova glume je sigurno, ali ono što ću najviše nositi sa sobom jest njegova velikodušnost i poniznost - izjavio je Cooper, prenosi Variety

Posebno dirljivu posvetu napisao je glumac Walton Goggins, koji je s 24 godine dobio priliku glumiti u filmu "Apostol", koji je Duvall sam napisao, režirao i u kojem je tumačio glavnu ulogu. Goggins ga je nazvao svojom "zvijezdom Sjevernjačom" i herojem.

​- Privilegij rada s tim čovjekom, poznavati tog čovjeka, i dalje je najvažnije iskustvo mog života. Znao je to. Dao mi je dopuštenje, pružio mi privilegij da nikad ne moram napustiti njegovu stranu dok smo radili… godinama nakon toga održavali smo duboko prijateljstvo. Nije to morao učiniti. Ali jest. Volim te, Bobby. Hvala ti što si mi promijenio život - napisao je. 

Michael Keaton, koji je glumio uz Duvalla u filmu "Novine" iz 1994., prisjetio se njihovog prijateljstva.

​- Otišao je još jedan prijatelj. Glumili smo zajedno i postali prijatelji. Proveli smo sjajno poslijepodne na mom trijemu razgovarajući o konjima. Bio je oličenje veličine kao glumac - istaknuo je. 

"Jedan od najvećih"

Adam Sandler, koji je s Duvallom glumio u filmu "Hustle" iz 2022., odao mu je počast kao jednom od najvećih glumaca svih vremena.

​- Duhovit do bola. Snažan do bola. Jedan od najvećih glumaca koje smo ikad imali. Tako divan čovjek za razgovor i smijeh. Jako sam ga volio. Svi smo ga voljeli - napisao je. 

Dobitnica Oscara Viola Davis, koja je s njim surađivala na trileru "Udovice", izrazila je svoje divljenje.

​- Bila sam zadivljena. Uvijek sam bila zadivljena tvojim moćnim portretima muškaraca koji su bili istovremeno tihi i dominantni u svojoj ljudskosti. Bio si div… ikona… Veličina nikad ne umire. Ona ostaje… kao dar. Počivaj dobro, gospodine - poručila je. 

Josh Gad je napisao kako je Duvall bio više od glumca, rekavši da je on "definirao film kroz stoljeća", dok se pisac Stephen King oprostio od njega citirajući njegovu besmrtnu rečenicu iz "Apokalipse danas": "'Volim miris napalma ujutro!' Počivaj u miru, Roberte Duvall."

