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SIN PEKARA

Hopkins objavio prvu skladbu s albuma klasične glazbe: Odao počast skromnim počecima

Piše 24sata,
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Hopkins objavio prvu skladbu s albuma klasične glazbe: Odao počast skromnim počecima
Foto: HT/AbacaUSA.com
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Prva skladba  'Bracken Road' sa djela '1974: Sudite for Solo Piano and Orchestra', inspirirana je uspomenama iz Walesa, gdje je odrastao. Cijeli život sklada, a sada je konačno potpisao ugovor s izdavačkom kućom

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Legendarni glumac rekao je kako je glazba uvijek bila njegova prva ljubav. Nakon 65 godina rada u Hollywoodu, potpisao je ugovor s izdavačkom kućom Decca Classics za objavu albuma klasične glazbe.

- Glazba je moja prva žudnja, moja prva želja. Cijeli život skladam glazbu. Neki od ovih komada žive sa mnom desetljećima i još uvijek im se vraćam - rekao je Anthony Hopkins (88). Njegov prvi album 'Life is a Dream' izlazi 21. kolovoza, a na njemu će se naći Hopkinsove kompozicije u izvedbi Filharmonijskoh orkestra, pod ravnanjem nagrađivanog dirigenta Gustava Dudamela. Prva skladba  'Bracken Road' sa djela '1974: Suite for Solo Piano and Orchestra', objavljena je u petak, a inspirirana glumčevim uspomenama iz Margama u Walesu, gdje je odrastao. Glumac je za BBC kazao da je djelo napisao kako bi odao počast svojim skromnim počecima. 

- Ja sam sin svoga oca, pekara - dodao je glumac. Hopkins je kao dijete bio povučen i nije imao mnogo prijatelja, pa je vrijeme provodio crtajući i svirajući klavir. Smatra da ga je upravo ta usamljenost naučila promatrati ljudsko ponašanje, što mu je kasnije pomoglo u glumi. U brojnim intervjuima opisivao je  svoje djetinjstvo kao usamljeno, ali smatra da su ga upravo osjećaj nepripadanja, maštovitost i sklonost promatranju ljudi oblikovali u jednog od najvećih filmskih glumaca svoje generacije. Osim što sklada, Oscarovac svira klavir od svoje četvrte godine. 

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