HR Top 100: Jakov Jozinović ima najemitiraniji singl u Hrvatskoj

Hrvatska diskografska udruga (HDU) objavila je u ponedjeljka kako je pjesma Polje ruža (Jakov Jozinović, K.S.V. Creation) preuzela vrh liste HR Top 100. Duet Potpišimo neriješeno (Izgubljeni vikend feat. Neno Belan, Dallas Records) nalazi se na broju dva, dok je na trećoj poziciji balada Parovi (Prljavo kazalište, IDM Music/Houra Group).

Prošlotjedni predvodnik Doživotno (Vatra feat. Pavel, Mayales i Detour, Dallas Records/Aquarius Records) boravi na četvrtom mjestu, a Top 5 zaključuje Kao žena ženi (Magazin, Tonika).

Među deset najemitiranijih nalaze se i naslovi Zamisli (Josipa Lisac, Croatia Records, broj 6), Nije nam bilo suđeno (Jacques Houdek feat. Erika, Menart, broj 7), Kao nož (Mateo Pilat, Croatia Records, broj 8), Zoro nemoj svanuti (Grupa Profeel, Dammic/Solaris, broj 9) i Otrovnica (Ljubavnici, Croatia Records, broj 10).

HR Top 100 donosi službene i sveobuhvatne rezultate mjerenja radijskog emitiranja na više od 130 radijskih stanica u Hrvatskoj prema podacima servisa 1Played. Podaci se odnose na period od 28. studenog do 4. prosinca 2025. godine.

Ovim rezultatom, Polje ruža je postao 11. naslov koji je u 2025. godini došao na broj jedan. Istodobno, ovo je prvi puta da Jakov Jozinović ima najemitiranije izdanje u hrvatskom radijskom eteru.

S navršenih 20 godina i dva mjeseca, Jakov Jozinović je ovim rezultatom postao najmlađi predvodnik HR Top 100 u ovoj godini. Međutim, on je treći najmlađi izvođač od uspostavljanja liste kada je ostvario svoj prvi broj jedan.

S navršenih 20 godina i dva mjeseca, Jakov Jozinović je ovim rezultatom postao najmlađi predvodnik HR Top 100 u ovoj godini. Međutim, on je treći najmlađi izvođač od uspostavljanja liste kada je ostvario svoj prvi broj jedan.

Ispred njega su Roko Blažević, koji je 4. ožujka 2019., samo šest dana prije svog 19. rođendana, došao na broj jedan s pjesmom The Dream (Jacques Houdek), i Martin Kosovec koji je s izdanjem Ti si bila moje sunce (Aquarius Records/Cepelin Media) došao na vrh kada je imao 19 godina, 11 mjeseci i 13 dana.

Dolaskom na drugu poziciju, duet Potpišimo neriješeno je ponovila rezultat od 27. listopada i 17. studenog. Ovim rezultatom, Izgubljeni vikend i Neno Belan spojili su šest tjedana među prvih pet.

Ovotjednim trećim mjestom za baladu Parovi, Prljavo kazalište je ponovilo rezultat ostvaren 24. studenog, kada je ušao u društvo najemitiranijih. Istodobno, ovo je treći uzastopni tjedan u Top 5.

Suradnja četiri sastava Vatra, Pavel, Detour i Mayales Doživotno (broj 4) ovoga tjedna je ostvarila svoj najniži plasman od 29. rujna, kada je kao najviši novitet ušla na sedmu poziciju. Istodobno, ovo je 10. uzastopni tjedan među pet najemitiranijih, a šest tjedana provela je na samom vrhu.

Petim mjestom za singl Kao žena ženi, Magazin je ostvario svoj prvi Top 5 rezultat od 20. siječnja, kada je Nesvjestica bila peta. Osim toga, Kao žena ženi je četvrta pjesma grupe Magazin koja je ušla među prvih deset ove godine.

Skokom na broj šest, singl Josipe Lisac Zamisli je ostvario svoj šesti tjedan među prvih deset. Svoj najbolji plasman izdanje glazbene dive je ostvarilo 27. studenog, kada je došao na treće mjesto.

Od prošlotjednog Top 10, duet Jacquesa Houdeka i Erike Nije nam bilo suđeno jedini je zadržao prošlotjednu poziciju (broj 7). Ovim plasmanom Erika je prvi puta spojila tri tjedna među prvih deset, dok je Jacques poslije dvije i pol godine spojio tri tjedna u Top 10.

Rezultatom izdanja Kao nož (broj 8), Mateo Pilat se našao među prvih deset drugi tjedan zaredom, čime je prvi puta u dvije godine spojio dva tjedna u Top 10.

Ovotjednom devetom pozicijom, Zoro nemoj svanuti Grupe Profeel je spojio šest tjedna među prvih deset. Najbolji rezultat je ostvario 10. studenog, kada je ostvario treću poziciju.

Top 10 zaključuje izdanje Otrovnica grupe Ljubavnici, koje je skočilo 33 pozicije, što je četvrti najveći skok ovoga tjedna.

Ovoga tjedna lista bilježi šesnaest promjena, od čega je dvanaest noviteta dok su se četiri naslova vratila među najemitiranije. Istodobno, u ovom periodu bilježi se prvi ulaz božićnih pjesama (3).

Ulaz su ostvarili:

- Bila zvizda Betlehema (Rišpet i prijatelji, Hit Records, broj 16)

- Hvatam se za dugme (Urban & 4, Aquarius Records/Cepelin Media, broj 26)

- Grad pored luke (Luky, Croatia Records, broj 29)

- Božić je tu (Marko Tolja, Menart, broj 30)

- Moj rodni grad (Nina Badrić, Aquarius Records, broj 35)

- Živote moj… Dao sam ti sve (Davor Radolfi, Croatia Records, broj 46)

- Žuta ruža (Željko Bebek & Royal Philharmonic Orchestra, Croatia Records, broj 72)

- Sun Up (Juraj Jurlina & Zoran Mišić, Dallas Records, broj 77)

- Ako me ostaviš (Petar Grašo & Royal Philharmonic Orchestra, Croatia Records, broj 80)

- Ostala si uvijek ista (Mate Mišo Kovač & Royal Philharmonic Orchestra, Croatia Records, broj 92)

- Od Božića do Nove godine (Forum, Croatia Records, broj 94)

- Virujen u te (Severina & Royal Philharmonic Orchestra, Croatia Records, broj 97)

Ovo je prvi ulaz za Juraja Jurlinu, Zorana Mišića i grupu Forum. Mišo Kovač bilježi prvi ulaz u posljednje četiri godine, Petar Grašo od prošle godine, dok su Rišpet, Urban & 4, Luky, Marko Tolja, Nina Badrić, Davor Radolfi, Željko Bebek, Severina i Royal - Philharmonic Orchestra već ove godine ostvarili boravak među najemitiranijima.

Najveći pomak u odnosu na protekli tjedan ostvarila je pjesma Voli me još ovu noć (Denis Goldin feat. Vjeko i Stefany, Dallas Records/Aquarius Records), koja je skočila 42 mjesta (s broja 89 na broj 47). Najizdržljiviji singl ovoga tjedna je Praštaj nekom drugom (Opća opasnost, Croatia Records, broj 87), koja se nalazi u 45. tjednu mjerenja emitiranja.

Prema podacima slušanosti po regijama, izdanje Polje ruža (Jakov Jozinović, K.S.V. Creation) predvodi pet regija - Grad Zagreb, Istra i primorje, Slavonija, Središnja Hrvatska i Zagorje. Radijske postaje u regiji Dalmacija najviše su emitirale naslov Parovi (Prljavo kazalište, IDM Music/Houra Group).

Foto: PROMO

Kompletnu listu 100 najemitiranijih možete pogledati na stranici top-lista.hr svakog ponedjeljka u 16:00 sati. Za ulazak na listu HR Top 100 konkuriraju domaće pjesme koje su prijavljene u sustav 1Played.

Pjesme s liste možete poslušati putem poveznica s portala top-lista.hr i pronaći u obliku playliste HR Top 100 na profilima Hrvatske diskografske udruge na servisima Apple Music, Deezer i Spotify.