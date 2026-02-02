HR Top 100: Jakov Jozinović ima najemitiraniju pjesmu 8 tjedana

Izdanje Polje ruža (Jakov Jozinović, K.S.V. Creation) ostalo je na vrhu liste HR Top 100, ostvarivši svoj osmi broj jedan. Duet Sante (Grše x Miach, yem) ostao je na drugom mjestu, dok je na trećoj poziciji suradnja Doživotno (Vatra feat. Pavel, Mayales i Detour, Dallas Records/Aquarius Records). Balada Parovi (Prljavo kazalište, IDM Music/Houra Group) je skočila na broj četiri, a Top 5 zaključuje Neotuđivo (Marko Kutlić, Croatia Records).

Među deset najemitiranijih nalaze se i naslovi Majko, da li znaš (Martin Kosovec, Aquarius Records/Cepelin Media, broj 6), Sjećam se (Matija Cvek, Menart, broj 7), E pa neka je (Pavel, Dallas Records; broj 8), Ledina (ToMa, Dallas Records, broj 9) i Potpišimo neriješeno (Izgubljeni vikend feat. Neno Belan, Dallas Records, broj 10).

HR Top 100 donosi službene i sveobuhvatne rezultate mjerenja radijskog emitiranja na preko 130 radijskih stanica u Hrvatskoj prema podacima servisa 1Played. Podaci se odnose na period od 23. do 29. siječnja 2026. godine.

Ovotjednim rezultatom, Polje ruža je postao jedini naslov s četiri ili više tjedana na vrhu u 2026. godini. Uz četiri tjedna ostvarena u 2025. godini, Polje ruža je prvo izdanje od Alive (Nina Badrić, Aquarius Records) koje je provelo na prvom mjestu minimalno osam tjedana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Istodobno, ovo je prvi puta da Jakov Jozinović ima najemitiraniju pjesmu osam tjedana. Osim toga, on je drugi najmlađi izvođač od uspostavljanja liste kada je ostvario sedam tjedna na prvom mjestu. Ispred njega je Martin Kosovec, koji je tek navršio 20 godina kada je s izdanjem Ti si bila moje sunce (Aquarius Records/Cepelin Media) sedam tjedana držao čelnu poziciju.

Ostankom na broju dva, pjesma Sante je izjednačila svoj najbolji plasman. I dok je Miach prvi puta od prošlog ljeta spojila dva tjedna među prvih pet, ovo je prvi puta da Grše dva tjedna drži drugo mjesto.

Skokom na treću poziciju, singl Doživotno je ostvario najbolji plasman od 22. prosinca, kada je također bio treći. Istodobno, suradnja bendova Vatra, Pavel, Detour i Mayales je ovime ostvarila svoj 17. tjedan, među pet najemitiranijih, a najviši plasman postigla je u šest navrata (prvo mjesto). Pavel među prvih deset ima još jedan naslov – E pa neka je (broj 8), ostvarivši svoj prvi samostalni Top 10 od 8. rujna 2025. godine.

Balada Parovi se vratila u Top 5 nakon dva tjedna, kada je isto bila četvrta. Ovo je sedmi tjedan među prvih pet za izdanje grupe Prljavo kazalište, koje je najbolju poziciju ostvarilo u dva navrata (broj 2, 1. prosinca 2025. i 12. siječnja 2026.).

Balada Marka Kutlića Neotuđivo i dalje je ostala najbolje plasirana pjesma Dore 2026., koja će se održati sredinom veljače. Ovotjedno peto mjesto je najbolji rezultat Marka Kutlića u gotovo tri godine, točnije od 27. travnja 2023., kada je sa singlom Zar svejedno je (Croatia Records) bio peti.

Ovotjednim brojem šest, izdanje Majko, da li znaš se sedmi puta našlo među prvih deset. Istodobno, pjesma Martina Kosoveca se plasirala na šestu poziciju četvrti puta, ponovivši rezultat kojeg je ranije ostvarila 22. i 29. prosinca te 13. siječnja.

Singl Sjećam se je ostvario svoj četvrti uzastopni tjedan među deset najemitiranijih (broj 7). Najbolji rezultat pjesma Matije Cveka je ostvarila prošli tjedan, kada je zauzela drugo mjesto.

Devetim mjestom za baladu Ledina, ToMa je ostvario prvi Top 10 rezultat od 29. prosinca, kada je s božićnim naslovom Božić je (Dallas Records) bio sedmi. Istodobno, Ledina je drugo najbolje plasirano izdanje s ovogodišnje Dore na današnjoj listi HR Top 100.

Ovotjedni Top 10 zaključuje izdanje Potpišimo neriješeno, postigavši svoj deseti Top 10 rezultat. Najbolji plasman ostvarilo je u dva navrata (broj jedan).

Ovoga tjedna lista bilježi 14 promjena, od čega je devet noviteta, dok se pet naslova vratilo među najemitiranije.

Ulaz na listu su ostvarili:

Ne pitaj (Toni Pavić, Hit Records, broj 19)

Ima li nade za nas vol. 2 (Sandi Cenov feat. Dražen Zečić, Croatia Records, broj 21)

Zabranjena (Cambi., Dallas Records, broj 30)

Bilo je blizu (Mayales feat. Edo Maajka, Aquarius Records, broj 39)

Granice (TereT, Aquarius Records, broj 51)

Bit ću dobro (Elemental, 383 Records/Umjetnička organizacija Elemental, broj 58)

Venera (Miach i LUZERi, yem, broj 63)

Still Call You Baby (The Strange, Dancing Bear, broj 76)

Probudi se (Babich, Croatia Records, broj 79)

Ovo je prvi ulaz za Edu Maajku te grupe The Strange i TereT među najemitiranije. Toni Pavić, Sandi Cenov, Dražen Zečić, Cambi., Elemental, Mayales, LUZERi i Babich su ostvarili zadnji upis lani, dok je Miach već ove godine ostvarila boravak među najemitiranijima.

Balada Otkad nema te (Hari Rončević, Scardona, broj 83) nalazi se u 46. tjednu mjerenja emitiranja, čime je prvi puta postala najizdržljiviji singl. Najveći skok ostvarila je pjesma Tko ti rane liječi (Emina Arapović, Menart) s pomakom od 49 mjesta (s broj 89 na broj 40).

Prema podacima slušanosti po regijama, izdanje Polje ruža (Jakov Jozinović, K.S.V. Creation) predvodi četiri regije – Dalmacija, Istra i primorje, Slavonija i Zagorje. Singl Sante (Grše x Miach, yem) najviše se emitirao na radijskim postajama u regijama Grad Zagreb i Središnja Hrvatska.

Kompletnu listu 100 najemitiranijih možete pogledati na stranici top-lista.hr svakog ponedjeljka u 16:00 sati. Za ulazak na listu HR Top 100 konkuriraju domaće pjesme koje su prijavljene u sustav 1Played. Pjesme s liste možete poslušati putem poveznica s portala top-lista.hr i pronaći u obliku playliste HR Top 100 na profilima Hrvatske diskografske udruge na servisima Apple Music, Deezer i Spotify.