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HRT je snimio 1900. emisiju popularnog kviza 'Potjera'

Piše Maša Mai Čigir,
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HRT je snimio 1900. emisiju popularnog kviza 'Potjera'
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Foto: HRT
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Hrvatska radiotelevizija proslavila je snimanje 1900. emisije kviza 'Potjera', koji već 13 godina uspješno kombinira obrazovanje i zabavu

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Hrvatska radiotelevizija (HRT) danas je snimila 1900. emisiju svog popularnog kviza 'Potjera', koja će biti emitirana u četvrtak, 3. prosinca 2026. S tom emisijom ekipa 'Potjere' polako se približava nevjerojatnoj brojci od 2000 emisija, što predstavlja rijetkost i u svjetskim razmjerima te popularne franšize.

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Foto: HRT

Kviz 'Potjera', koji karakteriziraju prepoznatljiv urednički pečat, lovačke bravure i svestranost voditelja, perjanica je programa javnog medijskog servisa i kviz u kojem, bez iznimke, uživaju jednako i kritika i publika.

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- U slavljeničkom smo raspoloženju i ova 1900. emisija pokazuje da Hrvatska radiotelevizija i naš kviz 'Potjera' već 13 godina uspješno spajaju obrazovanje i zabavu. Sve se to događa u našoj velikoj 100. obljetnici i možemo najaviti kako će biti napeto i uzbudljivo do samog kraja - rekla je Andrea Jukić Grković, urednica kviza.

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