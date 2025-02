HRT objavio detalje: Evo kako će izgledati ovogodišnja 'Dora'

Ovogodišnja 'Dora' sve je bliže. Dvije polufinalne večeri održat će se 27. i 28. veljače, a finale, u kojem ćemo znati tko će Hrvatsku ove godine predstavljati u Baselu na Eurosongu, bit će 2. ožujka. Ove godine se 'Dora' vraća u Opatiju, a s HRT-a su objavili detalje ovog natjecanja.

Uvod u ovogodišnje natjecanje počet će ceremonijom svečanog otvaranja, 'Plavi tepih', koji će se u srijedu na Prvom programu početi prikazivati od 17.20. Tamo će se predstaviti svih 24 izvođača. S njima će prije natjecanja razgovarati Dorijan Klarić, a voditeljica u studiju bit će Iva Šulentić.

U svakoj polufinalnoj večeri će gledatelji čuti 12 pjesama, a osam najboljih iz prve, i osam najboljih iz druge polufinalne večeri, idu u finale Dore 2025.

Tko će voditi 'Doru'?

Po prvi put će zajedno 'Doru' voditi i omiljeni voditeljski par - Duško Ćurlić i Barbara Kolar. U tim ulogama su bili više puta tijekom godina, ali s drugim suvoditeljima. Ovoj 'Dori' se posebno vesele!

- Bit će naporno, bit će zahtjevno. U pitanju su tri večeri live prijenosa što podrazumijeva puno proba i priprema ne bi li finalni proizvod bio čim bolji - ispričala je Kolar nedavno za 24sata.

Koji je redoslijed nastupa na 'Dori'?

Ranije su s HRT-a objavili i redoslijed nastupa.

Prva polufinalna večer:

Matt Saft - Welcome to the circus

Jelena Radan - Salut

Nipplepeople - Znak

Swingers - Ful Kul

Martha May - Running to the Light

Lelek - The Soul of my Soul

Teenah - Aurora

IVXN - Monopol

Marko Tolja - Through the dark

Magazin - AaAaA

Natalli - Dom si srcu mom

EoT - Bye Bye Bye

Druga polufinalna večer:

laaurakojapjeva - NPC

Marko Škugor - Šta da Boga molim ja

Fenksta - Ekstra

Marin Jurić Čivro - Gorjelo je

Filomena - Strong

Supersonic Trio - Animal

Irma - Enigma

Luka Nižetić - Južina

Ananda Lies - Lay Cold

Marko Bošnjak - Poison Cake

Petar Brkljačić - Kraj

Ogenj - Daj, daj