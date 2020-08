HRT-ova voditeljica: Mučnine nemam, sinčić stiže u prosincu

<p>Voditeljica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' <strong>Maja Ciglenečki</strong> (31) u prosincu će roditi drugo dijete. Prije nekoliko mjeseci nam je ispričala kako se zbog posla ustaje već u 3.30 da bi se našminkala i napravila frizuru. Sad je ispričala kako podnosi trudnoću i je li se već susrela s trudničkim tegobama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris ostaju prijatelji</strong></p><p>- Zakoračila sam u peti mjesec trudnoće. Beba nam stiže u prosincu. Nasreću, nemam nikakvih tegoba. Osjećam se odlično, puna sam energije i aktivna sam kao i prije. Zaobišle su me i jutarnje mučnine, tako da do sada nisam morala uvoditi nikakve promjene u dnevni raspored - ispričala je Maja za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/hrt-ova-voditeljica-nemam-neisupnjenih-zelja-uzivam-u-trudnoci-a-deckic-stize-u-prosincu-1421196" target="_blank">Večernji list</a>. Sa suprugom<strong> Bojanom</strong> čeka još jednog dečkića. Ime još nisu odabrali, a sin<strong> Luka</strong> jedva čeka postati stariji braco. </p><p>Na pitanje zna li se tko će je zamijeniti u voditeljskoj fotelji emisije ‘Dobro jutro, Hrvatska’ dok bude na porodiljnom, Maja odgovara da je to pitanje na koje odgovor mogu dati urednici emisije. Angažman u showu ‘Zvijezde pjevaju’ otkazala je prvenstveno zbog ritma snimanja.</p><p>- Budući da je vrijeme godišnjih odmora, nikako u svoj radijski i televizijski raspored ne bih mogla uklopiti probe i snimanja. Bit će mi drago ako u budućnosti dobijem priliku okušati se u ovom showu, a sada ću svakako navijati za svoje nesuđene kolege i pratiti ih na društvenim mrežama, a od jeseni i na malim ekranima - kaže.</p><p>S kolegama iz emisije se odlično slaže. Ispričala nam je nedavno da je bilo vrlo lako ‘kliknuti’ s njima i nije dugo trebalo da se sprijatelje.</p><p>- Zajednički nam je cilj proizvesti kvalitetan program i pružiti gledateljima ono što od nas trebaju, informirati ih, opustiti i nasmijati. Klasičnih savjeta u početku nije bilo, ali svoje bogato iskustvo dijele sa mnom ‘u hodu’. Imam čast raditi s ljudima od kojih stalno učim, a uz to se i odlično zabavljam. Nadam se da se i gledatelji osjećaju ugodno kad nas puste u svoje domove putem malih ekrana - zaključila je voditeljica. </p>