Voditeljica Maja Ciglenečki (33) jedna je od zaštitnih lica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska. Sedam mjeseci nakon što je rodila sinčića Leona, vratila se pred kamere. Kako je izgledao njen povratak otkrila je u razgovoru za Večernji list.

Otkrila je da unatoč manjku sna i ubrzanom ritmu života, povratak na posao nije bio prekretnica s obzirom da ima pomoć i u suprugu, ali i bakama i djedovima.

- Prvi radni dan prošao je odlično. Odradila sam ga s puno motivacije i elana, sretna i uzbuđena što se ponovno družim s kolegama, ali i gledateljima koji su uz nas iz jutra u jutro. Osjećala sam se kao da nikada nisam ni otišla - priča Maja.

Ističe da su kolege dalje sjajni prema njoj, kao i kada je bila trudna. Ne krije da ima odličan odnos sa njima.

Marljiva Maja vjeruje da je sada nakon drugog djeteta (ima i sina Luku) puno iskusnija i opuštenija, te se manje opterećuje sitnicama, a niti san joj ne predstavlja problem.

- Navikla sam funkcionirati uz vrlo malo sna, pa eventualno ukrasti koji sat poslijepodne za odmor dok i djeca spavaju. Rano ustajanje mi nije problem.

Nakon trudnoće, čini se da voditeljica nema problem s viškom kilograma koji se često znaju pojaviti.

- Kilogrami su nakon poroda odlazili istim tempom kojim sam ih i dobivala u trudnoći. Trudim se hraniti zdravo i provoditi vrijeme na svježem zraku koliko je to moguće. Za konkretne režime tjelovježbe nisam imala vremena, no nadam se da će se i to uskoro promijenit - zaključuje Maja.