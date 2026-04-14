HRT u emisiji 'Okvir za sjećanje' prikazao mladog imitatora Škoru te skladatelja Josipovića

U utorak navečer na HRT-u je emitirana peta epizoda dokumentarne serije Okvir za sjećanja, u kojoj su se gledatelji prisjetili emisije Zdravo mladi, alternativne kronike kulturnog, zabavnog i društvenog života Hrvatske koja se emitirala od 1970. do 1987.

Emisija je obilovala starim materijalima, ponajviše vezanih uz zbivanja na domaćoj glazbenoj sceni, a među brojnim, tada mladim glazbenicima, istaknuli su se Miroslav Škoro te bivši predsjednik Ivo Josipović, tada predstavljen kao mladi skladatelj.

Foto: HRT, screenshot

Škoro je u to vrijeme snimljen kako imitira te izvodi svoju verziju pjesme 'Skitnica' Jasne Zlokić. Opisan je kao pjevač koji 'glazbeni talent spajali s imitatorskim darom'. Cijelu emisiju možete pogledati ovdje.

Foto: HRT, screenshot

Podsjetimo, u povodu sedamdesete obljetnice Hrvatske televizije, od 17. ožujka do 26. svibnja 2026., na Prvom programu HTV-a premijerno se prikazuje deset polusatnih emisija iz ciklusa Okvir za sjećanja, portrete popularnih emisija Televizije Zagreb iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, piše HRT.

Riječ je o emisijama različitih formata i profila (Jadranski susreti, Mali noćni razgovori, TV magazin, Zdravo mladi, Kviskoteka, Čovječe, ne ljuti se, Film, teatar i..., Svjetla pozornice, Smjerom putokaza, Stereovizija), koje su važan dio povijesti televizije u Hrvatskoj, ali i svjedočanstvo o zabavnom, kulturnom i društvenom životu vremena u kojem su nastajale.

"Okvir za sjećanja" govori o konceptu tih emisija, načinu na koji su stvarane te reakcijama koja su ih pratile, a uz ekskluzivne i rijetko viđene arhivske materijale, kroz portretirane emisije svojim će nas sjećanjima i promišljanjima provesti i ljudi koji su ih stvarali ili u njima sudjelovali, poput Voje Šiljka, Dobroslava Silobrčića, Nede Ritz, Mire Ungara, Vjere Ivanković, Đele Hadžiselimovića, Tihane Škrinjarić, Tonka Jovića, Nenada Fabijanića, Ede Pezzija i Mladena Vukorepe te brojni drugi sugovornici iz vremena prošlog ili sadašnjeg.