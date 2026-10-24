HRT večeras prikazuje šokantnu priču o obitelji Gucci: Prava se Patrizia žalila zbog Lady Gage

Film redatelja Ridleyja Scotta iz 2021. godine podigao je mnogo prašine i privukao veliku pozornost publike diljem svijeta. Ova glamurozna kriminalistička drama donosi šokantnu priču o obitelji koja stoji iza slavne talijanske modne kuće. Uz impresivnu glumačku postavu, film istražuje tri desetljeća ljubavi, izdaje, dekadencije i ubojstva. Večeras se prikazuje na Prvom programu s početkom u 22.35.

Zvjezdana glumačka postava u ulogama članova obitelji Gucci

Zvijezdanu glumačku ekipu predvode pjevačica i glumica Lady Gaga kao Patrizia Reggiani te Adam Driver u ulozi Maurizija Guccija. Njihova veza u filmu započinje kao strastvena romansa, ali se s vremenom pretvara u ogorčenu borbu za kontrolu nad modnim carstvom.

Foto: Fabio Lovino

Njima su se pridružile prave holivudske legende koje su utjelovile ostale ključne članove ove slavne dinastije. Al Pacino preuzeo je ulogu Alda Guccija, Jeremy Irons glumi Rodolfa Guccija, dok je Jared Leto postao gotovo neprepoznatljiv kao Paolo Gucci. U filmu se pojavljuje i Salma Hayek u ulozi vidovnjakinje Pine Auriemme.

Foto: Courtesy of Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc.

Lady Gaga uložila je ogroman trud u pripremu svoje uloge. Glumica je otkrila kako je u liku ostala punih 18 mjeseci, a talijanskim naglaskom govorila je devet mjeseci.

​- Osjećala sam da je najbolji način da odam počast Mauriziju i Talijanima taj da moja izvedba bude autentična, iz perspektive žene - izjavila je Gaga.

Brojne nominacije i nagrade za impresivnu šminku i glumu

Film je dobio mješovite kritike, ali izvedbe glavnih glumaca oduševile su struku i publiku. Lady Gaga osvojila je niz nominacija za najbolju glumicu, uključujući one za Zlatni globus, nagradu BAFTA i nagradu Udruženja filmskih glumaca. Svojom interpretacijom osvojila je nagradu Kruga filmskih kritičara New Yorka za najbolju glumicu.

Foto: Courtesy of Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc.

Jared Leto također je privukao veliku pažnju svojom transformacijom te je zaradio nominaciju Udruženja filmskih glumaca za najboljeg sporednog glumca. Film je ostvario zapažen uspjeh na dodjeli Oscara, gdje su stručnjaci za šminku i frizuru dobili nominaciju u kategoriji za najbolju šminku i frizuru.

Mnoge je iznenadilo što Akademija nije nominirala Lady Gagu za najbolju glumicu. Jared Leto javno je izrazio svoje razočaranje zbog te odluke.

​- Bio je to šok i iznenađenje. Ona je nevjerojatna umjetnica koja radi tako hrabar posao i trebala bi biti slavljena za sve - rekao je Leto u jednom intervjuu.

Koliko je filmska priča odmaknula od stvarnih događaja

Scenarij se temelji na knjizi Sare Gay Forden iz 2001. godine i razmjerno vjerno prati glavne obrise priče, ali su filmaši uzeli i određene umjetničke slobode. Dok u filmu Patrizia i Maurizio imaju samo jednu kćer, u stvarnosti su dobili dvije djevojčice, Alessandru i Allegru.

Foto: Courtesy of Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc.

Stvarna Patrizia Reggiani naručila je ubojstvo svog bivšeg supruga 1995. godine te su je zbog toga osudili na 29 godina zatvora. Iz zatvora su je pustili 2016. godine zbog dobrog vladanja. Prava obitelj Gucci oštro je kritizirala film, ističući kako produkcija nije kontaktirala nasljednike prije nego što je članove obitelji prikazala kao nasilnike koji su neosjetljivi na svijet oko sebe.

Zanimljivo je i to da je prava Patrizia izrazila nezadovoljstvo jer je glumica koja ju tumači nije željela upoznati. Pjevačica i glumica brzo joj je odgovorila u medijima. Objasnila je kako nije htjela surađivati s nekim tko želi biti slavljen zbog naručenog ubojstva, navodi Time.

Foto: Courtesy of Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc.

*uz korištenje AI-ja

