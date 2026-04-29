Specijal 'Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme' bit će prikazan u dva dijela
HRT večeras u specijalu Eurosong 70 otkriva zanimljive i manje poznate priče s pozornica
Prvi Izbor za pjesmu Eurovozije održan je prije 70 godina, točnije 24. svibnja 1956. u Luganu, gdje je među sedam zemalja koje su se natjecale pobijedila Švicarska. Tim povodom HRt je pripremio specijal u dva dijela, emisiju nazvanu 'Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme'.
Tadašnja Jugoslavija natjecanju se pridružila 1961. kao jedina socijalistička zemlja, a tijekom 26 godina sudjelovanja hrvatski su izvođači bili najuspješniji, s 14 nastupa, piše HRT.
Prvi nas je predstavljao Vice Vukov 1963., a vrhunac je ostvaren pobjedom grupe Riva 1989. godine.
Od osamostaljenja Hrvatska je nastupila 30 puta, a najbliže pobjedi bio je Baby Lasagna 2024.
Specijal Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme donosi pregled najzanimljivijih trenutaka, ali i priče iza kulisa ovog najdugovječnijeg i najgledanijeg glazbenog spektakla.
Autorskom timu emisije istraživanje arhive i razgovori s domaćim predstavnicima otkrili su niz zanimljivih i manje poznatih priča.
Naši izvođači s Eurovizije nose brojne uspomene: Emilija Kokić pamti nastup uz svoju glazbenu ikonu Annu Oxu, Doris Dragović prisjeća se "izmaknute" pobjede, dok su Dubrovački trubaduri i Danijela Martinović obilježili pojedine eurovizijske trendove.
Što se događalo iza kulisa, tko je nastupio bolestan, koja je pjesma postala svjetski hit i koji trenutak Baby Lasagna nikada neće zaboraviti, HRT otkriva u dvodijelnom specijalu Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme čiji prvi dio se prikazuje večeras od 20:15 na Prvom programu.
Drugi dio na rasporedu je 6. travnja.
