Hrvat ostvario san u Americi: Glumim u Zvjezdanim stazama

Najviše mi nedostaje Šibenik, domaća 'spiza' te mir i tišina u malom gradu, otkrio nam je prvi Hrvat koji je sjedio u Spockovoj stolici, Dalmatinac Ante Deković (38).

Foto: Privatni album

On je prvi Hrvat koji je glumio u 'Star Treku', i to u drugoj sezoni 'Star Trek: Discovery'. Osim što je radio na seriji kao supervizor vizualnih efekata, Ante se pojavio u finalnoj epizodi sezone.

Foto: Privatni album

Radnja serije odvija se na svemirskom brodu Discovery, no u zadnjoj epizodi pojavljuje se i legendarni brod Enterprise. S obzirom na to da ima dobar odnos s produkcijom te redateljem i producentom Olatundeom Osunsanmijem (41), Šibenčanin ga je pitao može li mu dati gostujuću ulogu. Osunsanmi je odmah pristao pa je Ante trebao glumiti 'starfleet' pilota.

Foto: Privatni album

- Kako to uvijek ide, prva uloga koja je bila izbrisana je pilot. Na to sam upitao Olatundea što sad, a on mi kaže bi li nešto drugo glumio. Ja, ne nadajući se da je to opcija, bubnem: ‘Posada Enterprise’. On kaže: ‘Cool, nema problema’ - priča Šibenčanin. Iako je trebao glumiti samo jedan dan, to se produžilo na četiri dana, a za ulogu člana posade morao je obrijati glavu i bradu. Antina ljubav prema kameri došla je kroz skateboard, što je njegova druga ljubav.

Foto: Privatni album

- Skejtam od 14. godine. Da nisam kroz skejt postao uporan, ne znam bi li bio toliko uporan da se probijem u Hollywood. Svaki poraz u životu je kao skejt trik: padneš, digneš se, nastaviš - otkriva nam.

- Još jedna velika stvar kod skejta je to što možeš otići bilo gdje na svijetu i odmah se sprijateljiš jer imate nešto zajedničko. Nema predrasuda, nebitno je odakle si, koji jezik govoriš. Kad dođem u bilo koji park, odmah upadnem u razgovor s ekipom - dodaje.

Foto: Privatni album

Osim u 'Star Treku' Ante je sudjelovao i na setovima drugih filmova i serija poput 'Brzi i žestoki', 'Igre gladi', 'The triangle', 'Igra prijestolja'...

- ‘The triangle’ i ‘Igra prijestolja’ dobili su Emmy za vizualne efekte, što mi je donijelo certifikat. Nagrada je priznanje da, osim ljudi koji su radili na projektu, i netko drugi smatra da je posebno. Meni osobno su najviše pomogle nominacije i certifikati kako bih dobio radne vize i zeleni karton u Americi - rekao je.

Foto: Privatni album

Na setovima je surađivao s 'facama' poput Rolanda Emericha (63), Stevena Spielberga (72) i Georgea Lucasa (74).

- U početku je neobično i čovjek ne zna kako se ponašati pokraj takvih veličina, no kao u svemu, navikneš se i to postane normalno, o tome se više ne razmišlja. Tu si da napraviš posao, a s obzirom na to da si na setu 12 sati, jednostavno se sa svima sprijateljiš - kaže Deković.

Foto: Instagram

Ante živi u SAD-u od 2005., a zbog posla je promijenio više boravišta, od Atlante i Sjeverne Karoline do New Yorka i Los Angelesa, gdje živi posljednje tri godine. Ipak, priznaje da mu nedostaje Lijepa Naša.

Foto: Privatni album

- Pokušavam što češće dolaziti Hrvatsku, minimalno jedanput, dvaput na godinu. Što sam stariji, to mi više nedostaju Europa i korijeni. L.A. je super i obožavam biti ovdje, vrijeme je uvijek lijepo, sunce, skejt parkovi i sve. Ali ipak sam odrastao u Njemačkoj i Hrvatskoj, gdje imam rodbinu i mnogo prijatelja. Mene Europa asocira na odmor, tako da bih volio odraditi i neki projekt tu da vidim hoće li mi se svidjeti - iskren je Šibenčanin.

Hrvat s adresom u Los Angelesu ima još mnogo poslovnih planova, no kaže da se prvo treba dobro odmoriti.

- Planiram napraviti još nekoliko različitih serija ‘Star Trek’, tako da bi ovo moglo potrajati. Kad završim, prvo ću uzeti veliki godišnji, a onda ću se vjerojatno vratiti filmu. Poslije ‘Star Treka’ teško će biti naći izazov što se tiče efekata na serijama. A tko zna, možda se više posvetim i glumi - govori kroz smijeh.

