Hrvati drže blues na životu: U SAD-u su 'rasturili' i pobijedili

Kad sam čuo vijest morao sam sjesti jer su mi koljena zaklecala. Zapljusnuo me val sreće i ponosa što je naš dugogodišnji trud oko promocije hrvatskog bluesa van Hrvatske i promocije bluesa u Hrvatskoj, evo na desetu godišnjicu 'Croatian Blues Challengea' prepoznat i nagrađen od svjetske krovne blues organizacije, rekao je ushićeno Boris Hrepić Hrepa (55).

Bivši član Daleke obale danas se bavi održavanjem bluesa na životu, a sa sobom je s puta u Memphis donio i najprestižniju nagradu 'Keeping The Blues Alive' za promicanje blues glazbe od udruge 'Blues Foundation'. Na 35. 'International Blues Challenge' nastupio je hrvatski blues duo 'The Screaming Wheel' koji su američki ljubitelji bluesa nazvali 'odličnim i eksplozivnim'.

- Prije deset godina osnovane su Hrvatske Blues Snage, udruga za očuvanje i promicanje blues glazbe, i u svojih deset godina postojanja svake su godine održavale 'Croatian Blues Challenge' te slale hrvatske blues predstavnike u Memphis na to najveće svjetsko natjecanje u bluesu - objasnio je Hrepa.

Nagrada se dodjeljuje još od 1981. godine, a Hrvatska je tek četvrta neamerička zemlja koja je osvojila to priznanje. Ove je godine Hrvatska je jedina imala predstavnike i u 'youth' kategoriji u kojoj se predstavljaju blues bendovi do 21. godine. Po treći put su sudjelovala i djeca 'Poprock' škole iz Siska.

- U Memphisu smo čak snimili pjesmu 'Keep The Blues Alive' i to u studiju gdje su snimali ZZ Top, Led Zeppelin, Allman Brothers Band i mnogi drugi. Ta pjesma je posvećena upravo nagradi i hrvatskoj posvećenosti bluesu - ispričao je Boris. Također su se pojavili i na televiziji u emisiji 'News at 9' gdje su pričali o bluesu i našoj domovini gdje su zasvirali nekoliko hrvatskih pjesama.

- Odmah mi se pojavila slika našeg Buhe kako tamo gore na nebu samozatajno ali zadovoljno podiže čašu bijelog vina i nazdravlja nagradi. Prije odlaska predložio je mene za predsjednika udruge, i stalno sam osjećao da mi tamo odozgo pomaže da ne posustanem. Ova nagrada je još jedan znak da ima smisla i da treba dalje nastaviti. 'Blues on' - zaključio je Hrepa.