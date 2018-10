'Hrvati se prave da su veliki je***i, ali nas je sve manje...'

Treba se okrenuti budućnosti!, rekao je u napadu inspiracije ocvaloj 22-godišnjoj emo djevojci ocvali 30-godišnji hipik. Između dva gutljaja pive i dva dima marihuane. U hipsterskoj zagrebačkoj birtiji, tonom slona bez surle, misleći o njezinoj pi*ki prepunoj zvjezdane prašine, piše Žarko Jovanovski (52). Zagrebački pjesnik je dobitnik međunarodne nagrade za erotsku poeziju.

- Imao sam jaku jutarnju erekciju i naprosto sam u pjesmi zamolio ženu kojoj su stihovi posvećeni da me upotrijebi seksualno i bez milosti. Tad sam zapravo napisao jednu socijalnu pjesmu jer je seks u kapitalizmu na neki način nemoguć - započeo je Žare.

- Hrvati se prave da su veliki jeba*i, ali činjenice mi idu u prilog, ima nas sve manje, a za to je sigurno zaslužno i pomanjkanje seksa. Nema se vremena za seks - objasnio je Jovanovski koji često u pjesmama koristi i psovke jer, kako kaže, one su sastavni dio našega života.

- Hrvatsko društvo je licemjerno do jaja. A mene baš ta svakodnevna, tamna strana života zanima, pa i to licemjerje. Psovke, recimo, nećeš naći na televiziji, ali pouzdano znam da televizijski urednici psuju k’o zadnji kočijaši, imao sam s njima dosta posla - izjavio je Žare. Kao suvremeni pjesnik prilagodio se modernom dobu te sve svoje pjesme svakodnevno objavljuje na Facebooku jer izdavače, kaže, boli ona stvar za pisce.

- Suludo je htjeti biti pjesnikom. Nikad nemaš para, jutarnji mamurluci, nemaš stalni posao, pa moraš biti zbilja zadnji kreten da želiš takav život. Mladi ljudi trebaju završiti škole, one sigurne, pa s diplomom doktora, informatičara i strojara izvaditi pasoš, i ajmo u Irske i Njemačke na ‘arbajt’ od jutra do sutra. To je život, je*o mu pas mater i životu - istaknuo je Žarko. Priznao je i čega, odnosno koga se najviše boji. Nisu to političari, nego konkurencija, kao što je spisateljica i pjevačica Nives Celzijus (36).

- Gledano s ideološkog stanovišta, Nives Celzijus je moj neprijatelj i ne želim je u svojim mislima ni u tragovima. Meni je ona čak i neprivlačna. Nije žena, nije ljudsko biće, ona je tiranosaurus bez zuba - zaključio je Žare.