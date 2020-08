'Hrvati vole 'Zadrugu', stalno me pitaju da se fotografiramo'

<p>Prvo je deset mjeseci provela izolirana od javnosti na imanju “Zadruge 3”. Onda je pobijedila u showu, osigurala si 50.000 eura, a njezina popularnost je eksplodirala. </p><p>Obaveze su obaveze pa je nakon slavlja u showu neko vrijeme “zapela” u Srbiji... Snimanja, intervjui i reklame trebali su se odraditi pa se tek nedavno <strong>Iva Grgurić </strong>(27) vratila u Hrvatsku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva želi u poduzetničke vode</strong></p><p>- Neopisivo mi je doći tu. Hrvati su me dočekali otvorenih ruku, organizirala sam i upoznavanje s fanovima, došlo ih je više od stotinu. Ako su me već gledali deset mjeseci na ekranu, zašto me ljudi ne bi onda i upoznali - priča nam Slavonka i odmah nastavlja:</p><p>- Na početku mi je bio šok kad su me tražili fotku na ulici ili u kafiću, ali sad sam se naviknula. Govore mi da sam puno mršavija nego na ekranu - kaže nam Iva, a nas zanima gdje je show popularniji.</p><p>U Srbiji, gdje se snima i emitira, ili pak kod nas.</p><p>- Iskreno, jednako mi prilaze u Beogradu i tu u Hrvatskoj. Možda se malo više gleda u Srbiji jer ipak je njihov show, ali i kod nas obožavaju ‘Zadrugu’. Pa tu u Zagrebu često ne mogu u miru popiti kavu, ha-ha - kaže nam Iva.</p><p>Kako je do prije godinu dana bila potpuna anonimka, a sad je pobjednica možda i najbizarnijeg realityja na svijetu, zanima nas kako se nosi s tim novim životom.</p><p>- Nije lako biti javna osoba. Nemate intimu, nemate anonimnost, ali vam imponira, neću lagati da nije - kaže nam Iva te dodaje kako joj obitelj i prijatelji nisu zamjerili ništa i da je imala njihovu punu podršku.</p><p>- Od pobjede mi se život promijenio za 180 stupnjeva. Nekako sam očvrsnula. Mogu slobodno reći da me reality napravio jakom ženom. Mogu u roku od pet minuta procijeniti neku osobu, jer kroz taj reality je prošlo 80 ljudi, tamo se suočavate sa situacijama i problemima kakvi ne postoje u stvarnom životu. Stvarno me sudjelovanje ojačalo pred povratak u stvarni svijet, otvorilo mi je mnogo vrata i donijelo razne poslovne mogućnosti. Na kraju mogu reći da mi je samo pozitivno donijelo - kaže nam Iva, koja je pred kamerama imala i nekoliko, kako ih je nazvala, “breakdownova” (slomova).</p><p>- Ali nikad nisam htjela odustati i izaći iz showa. Upoznala sam jaku Ivu i govorila sam sebi da neću odustati do kraja...</p><p>Kad smo zadnji put pričali s Ivom, netom nakon pobjede, planirala je krenuti i u glazbene vode. Međutim, sad je od te ideje ipak odustala.</p><p>- Shvatila sam da ipak nije vrijeme za to. Glazbeno sam sposobna, imam sluha, ali ne bih se upuštala u taj rizik sad. Treba za to puno ulaganja, satovi pjevanja, rada... Posvetit ću se svojoj struci, završila sam za kozmetičarku i san mi je otvoriti nešto svoje, nadam se da ću to uspjeti uskoro - iskreno će Iva.</p><p>Nakon izlaska iz showa otišla je odraditi i neke sitnije korekcije, što ne skriva. Kaže da se žene toga nikad ne bi trebale sramiti.</p><p>- Smanjila sam usne, uvažila sam kritike ljudi koji su govorili da su prevelike i više ih nemam potrebe ‘podebljavati’. Što se tiče ostalih korekcija, to me trenutačno ne zanima. Zadovoljna sam izgledom - dodaje Slavonka.</p><p>U realityju je, osim pobjede, uspjela naći i ljubav. Sad je već šest mjeseci u vezi s kolegom iz showa <strong>Filipom Đukićem</strong>.</p><p>- Mnogi su mislili kako je to veza iz koristi, ali zaista nije. I mi smo bili skeptični na početku, kad smo izašli iz showa, jer smo dvije različite osobe. I dalje smo skupa, ima tu nesuglasica i sitnih trzavica, ali to je potpuno prirodno. Tih pet mjeseci, koliko smo bili u vezi u ‘Zadruzi’, su kao tri godine vani - smatra Grgurić.</p><p>Dečko je nešto prije nje otišao na more pa nas je zanimalo je li Iva ljubomorna.</p><p>- Nikako! Nemam tu osobinu, ha-ha. Ni prema ženama ni prema partneru. Dečko je malo ljubomoran, ha-ha, ali zaista nema potrebe za time. Predana sam u vezi - kaže Iva.</p><p>Uskoro počinje i emitiranje četvrte sezone ovoga realityja, srpski mediji spominju kako bi se Iva mogla vratiti, da kao pobjednica ima priliku uzeti veliki honorar...</p><p>- Nikako se ne bih sad vraćala - odrješito će Iva.</p><p>U novoj sezoni sudjelovat će i dvije Hrvatice. Sad već veteranka realityja <strong>Ava Karabatić</strong> i <strong>Daniela Mesić</strong>, koja živi u Njemačkoj. Ima li možda Iva neki savjet za njih, ali i za sve one koji će uskoro u show?</p><p>- Neka dođu na kavu pa ću im dati savjet, ha-ha. Sad ozbiljno, budite jake, budite iskrene, ne ‘igrajte’ reality, jer on će vas pojesti. Budite kakve jeste - završava simpatična Iva.</p>