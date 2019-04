Hrvatica je očarala Talijane u showu: 'Svjesna sam izgleda...'

Manekenka Sara Vulinović Zlatan oduševila je talijansku publiku u TV emisiji 'Ciao Darwin'. Hrvatska manekenka pohvalila se gostovanjem u poznatoj emisiji na društvenim mrežama. Reakcije Talijana iz televizijskog studija pokazuju da je Sara osvojila njihova srca.

Ova Šibenčanka već deset godina živi i radi u Milanu kao model, a svojim izgledom očarala je talijansku publiku. U trenutku kad je izašla na pozornicu čuli su se dramatični uzdasi.

Foto: Instagram

- Kao mala bila sam dosta sramežljiva što se tiče tog svoje tjelesnosti, no kasnije je to nestalo. Svjesna sam da me muškarci gledaju, ali ništa ne uzimam zdravo za gotovo. Mi Hrvatice smo dota kritične - rekla je Sara voditelju Paolu Bonolisu.

Sara se nakon studija za odnose javnošću kojeg je završila u Zagrebu posvetila modelingu. U intervjuu za Šibenik.in izjavila je kako bi se voljela vratiti u rodni grad ukoliko bi u njemu imala poslovnih ponuda.

Foto: Instagram

- Nakon pet godina života vani zavidim vam jer je Šibenik toliko napredovao, postao je destinacija u koju bih se rado vratila da imam više poslovnih ponuda u rodnom gradu - izjavila je. Godine 2008. bila je prva pratilja miss Hrvatske i miss fotogeničnosti, a nakon toga izbora odselila je u Milano gdje i danas živi.

Hrvatska manekenka u vezi je s Thomasom Flaimom, osnivačem brenda luksuznih cipela Thomas Neuman s kojim živi u Milanu, a zbog atraktivnog izgleda Saru i Thomasa često proglašavaju jednim od najbolje odjevenih parova.