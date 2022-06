Hrvatica oduševila čak i Cowella u britanskom 'Supertalentu': To je osjećaj koji ću uvijek pamtiti

Austrijska plesna grupa The Freaks svojim je odvažnim akrobatskim nastupom šokirala žiri showa “Britain’s Got Talent”. Plesači su koristili jedni druge kao užad za preskakanje i bacali se u zrak, a sutkinja Amanda Holden (51) pokrivala je oči i vrištala od uzbuđenja. Audicija The Freaksa na YouTubeu pregledana je više od tri milijuna puta, a originalni nastup, kostimi i pozadinska priča osigurali su im prolazak u polufinale popularnog natjecanja.