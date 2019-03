Hrvatica osvojila Timberlakea: Maja ga je 'razoružala' plesom

Riječanka Maja Kereš (31) koja je prošle godine ispunila svoj san i zaplesala u glazbenom spotu 'Filthy' pjevača Justina Timberlakeu (36) svoje plesne vještine nastavila je pokazivati i dalje na njegovim nastupima.

Foto: Privatni album

Naime, Američki pjevač Maju je već nekoliko puta angažirao da pleše i uživa na njegovim koncertima, a sada sudjeluje na njegovoj turneji pod nazivom 'The Man of the Woods'. Justin je turneju započeo prije godinu dana, u ožujku u Torontu a završit će je 14. travnja u blizini New Yorka, točnije u Connecticutu.

- Prošlo je godinu dana od otvaranja MOTW turneje. Još nam je ostalo 13 nastupa do kraja. Toliko sam počašćena što već godinu dana dijelim pozornicu s tako izvanrednim ljudima. Hvala ti Justin Timberlake za dobro vođenje našeg čopora. 365 dana sreće - napisala je Maja na društvenoj mreži.

Foto: Privatni album

Prije nego što je turneja započela, Riječanka je prošle godine s pjevačem zaplesala i tijekom poluvremena u Super Bowlu na Američkom stadionu u Minneapolisu.

Kereš, koja u Los Angelesu živi oko tri godine zbog plesne karijere, pažnju domaće javnosti je privukla 2016. kada je zaplesala u spotu 'M.I.L.F. $' američke pjevačice Fergie (43).

- Pojavljujem se i u spotovima Keitha Urbana, Roba Thomasa i dua AlunaGeorge. S duom sam nastupala i na Coachelli te nekim manjim eventima - rekla je plesačica. Za britansku glazbenicu Alunu Francis (29) ima samo riječi hvale jer ju je privatno oduševila. Osim njih, nastupala je i uz glumca i pjevača Jussieja Smolletta (35), zvijezdu američke TV serije 'Imperij'.

- U Americi mi je s umjetničkom vizom dopušteno raditi izričito u svojoj plesnoj profesiji. Osim toga, volim jogu, crtati i slikati te čitati knjige - kaže Maja. Riječanka je aktivno uključena i u vođenje Plesnog Centra K2K u Rijeci, čija je suosnivačica.

Maja je u pjesmi 'Filthy' zaplesala s ostalim plesačicama i 'virtualnim' robotom koji je postao zvijezda spota. Riječanka se našalila kako ju je robot u spotu primio za stražnjicu, a ona je dala dopuštenje da se gleda. Tada se zahvalila i pjevaču.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Ne mogu riječima opisati koliko sam sretna što sam dobila priliku surađivati s Justinom, mojim najdražim umjetnikom na svijetu. Svi koji me poznaju, znaju koliko mi ovo puno znači - rekla je tada plesačica. Dodala je kako se zahvaljuje i svojoj plesnoj agenciji 'Clear talent group' koja joj je omogućila pretvaranje snova u stvarnost.

U Hrvatskoj je Maja plesala na nastupima uz Severinu (46), Maju Šuput (39), dance grupu E.T., a pojavila se i u spotovima Marka Tolje (34), Lane Jurčević (34), Vanne (48) te mnogih drugih.

- Biti plesač freelancer je stvarno nepredvidiv posao. Radim na tome da ne postoje neispunjene želje, nego samo one koje postanu naša stvarnost - rekla je Maja.