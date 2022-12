Hrvatice lude za Gvardiolom, društvene mreže gore: 'Pa ti si isti Apolon, ženi me, molim te'

Joško Gvardiol (20) postao je jedan od najistaknutijih nogometaša naše reprezentacije, a uskoro bi mogao biti i jedan od rijetkih igrača koji vrijedi više od 100 milijuna eura. O njemu pričaju svi, a posebno je zaintrigirao ljepši spol. 'Ženi me, molim te', 'Isti si Apolon', 'Pravi zgoditak', samo su neki od komplimenata koje mu svakodnevno upućuju putem društvenih mreža. Na radost mnogih žena, mladi Zagrepčanin je trenutačno slobodan, a ranije ga se povezivalo i s nekim reality zvijezdama.

O njegovom ljubavnom životu ne zna se mnogo, ali ranije su ga povezivali s Oliverom Matijević. Folk pjevačicom, koja se proslavila u showu ‘Gospodin Savršeni'. Iako u početku Olivera ni Gvardiol nisu potvrdili niti demantirali da su zajedno, 32-godišnjakinja se kasnije oglasila.

- Ako sam Gvardiolu ponekad 'lajkala' fotografije na Instagramu, to ne znači i da smo u vezi - rekla je Olivera u travnju za Slobodnu Dalmaciju. Što se tiče Joška, on je pak nedavno otkrio da je slobodan.

- Nisam u vezi, sam živim, i koliko god nekad treba mir, nekad osjetim i tu samoću, depresiju, nedostaje mi obitelj - rekao je u HRT-ovoj emisiji 'Knjaz kod vatrenih'.

Progovorio je i o ljubavnim ponudama.

- Joj, prošli put na okupljanju reprezentacije jedna mi je djevojka prišla i dala papirić na kojem je bio njezin Instagram profil - poručio je Gvardiol.

Za atraktivnim Joškom otimaju se najveći svjetski klubovi, a još prije tri godine tramvajem je s Maksimira odlazio kući na Srednjake. U zagrebačkom kvartu živio je s ocem Tihomirom, majkom Sanjom te sestrama Frankom i Lorenom.

- Nije čudno što je Joško išao tramvajem nakon utakmice, nije mu to prvi put. Išao je svaki put kad ga nitko od nas nije mogao voziti. Suprug i ja radimo, tako da ga nismo mogli uvijek voziti - kazala je mama Sanja za Večernji list. Naime, Gvardiol tada još nije imao položen vozački ispit, a kako je svojedobno otkrio, najbolje se osjećao u javnom prijevozu.

- Još se uvijek nekako najbolje osjećam u tramvaju. Nekada me zna suigrač odbaciti do kuće, nekada odem pješke jer uživam hodati… No, otkako me netko slikao u tramvaju, malo mi je neugodno jer sad svaki put kada uđem netko vadi mobitel - rekao je.

Nakon treninga u Maksimiru, kako je kazao, znao je sjesti na jedanaesticu te produžiti do Trga bana Josipa Jelačića. Otišao bi na dolac praviti društvo ocu u ribarnici.

- Da nisam nogometaš, vjerojatno bih krenuo očevim stopama - priznao je Joško u jednom od svojih prvih intervjua. Nakon što je ostvario transfer u RB Leipzig, kupio je obitelji kuću u Rakitju, u mirnoj oazi, podalje od gradske vreve i asfalta.

Još je kao dječak počeo igrati nogomet u Trešnjevci, a njegov talent već je u najranijoj fazi uočio trener Dinamovih klinaca Miroslav Davidović. Doveo ga je u Dinamo, gdje je prošao kompletnu školu nogometa te nakon Darija Šimića, Igora Bišćana, Vedrana Ćorluke, Dejana Lovrena i Tina Jedvaja, postao najdarovitiji obrambeni igrač.

