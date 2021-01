U kontroverznom reality showu “Zadruga” danima su trajale pripreme za njihov najveći glazbeni show “Zadrugovizija”. Brojnim natjecateljima ovo je bila odlična prilika da pokažu svoj talent, pogotovo jer većina zadrugara mašta o glazbenoj karijeri nakon izlaska iz showa.

I dok su neki uspjeli iskoristiti svojih “pet minuta” na pozornici, druge je pak “pojela” trema pa svoj talent nisu uspjeli pokazati na najbolji način. No Hrvatice Paula Hublin (21) i Monika Horvat (28) zadovoljile su publiku i odnijele titulu “Facebook pobjednica”. Svoj talent pokazale su božićnom pjesmom “All I Want for Christmas Is You”, a pobjedu, priznaju, nisu očekivale.

- Iznenađene smo. Nismo očekivale pobjedu. Želimo se zahvaliti svim ljudima koji su glasali za nas - rekle su djevojke nakon što su primile nagradu. Iako su članovi žirija komentirali kako su djevojke suviše zgodne da bi se na pozornicu popele “zakopčane” do grla, većina se složila kako bi Hrvatice nakon izlaska iz showa mogle u pjevačice. Iako su obje amaterke, Monika i Paula trenutačno razmišljaju o novom životnom pravcu.

Reper Vuk Mob već je ponudio Pauli suradnju nakon što napusti reality. Nakon nastupa podršku žirija dobio je i Paulin dečko Fran Pujas (22), kojemu je popularni reper Gazda Paja savjetovao da razmisli o probijanju na trep scenu.

- Znamo da se ne bavite pjevanjem, ali ovo je bilo odlično. Paula i Fran moraju osnovati svoju grupu. Imate talent i drugačiji ste. Vi ćete ‘rasturiti’ u stvarnom svijetu. Vani vas čeka dobra karijera - rekao je reper, koji je nedavno snimio pjesmu s Jelenom Karleušom.

Bilo kako bilo, Hrvatice su iskoristile svojih pet minuta i pokazale da nisu glazbeno netalentirane. No mikrofon i pozornica će sačekati još neko vrijeme s obzirom na to da je pred njima još šest mjeseci reality “pakla”. A dobro je poznato i da će im, ako namjeravaju doći do samoga kraja, trebati puno više od dobroga glasa i stasa.