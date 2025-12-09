Hrvatska dokumentarna serija o Jadranu stiže na Viasat History

Serija, čiji su autori Ivor Hadžiabdić, Stanislav Bender i Lovro Mrđen, gledatelje vodi tisućljetnom poviješću Jadranskog mora, od prapovijesnih zajednica, preko antičkih gradova i pomorskih carstava, povijesnih bitaka do modernog doba.

Foto: viasat history

U prve četiri epizode, otkrivaju se intrigantne i manje poznate priče koje oblikuju kulturnu i povijesnu baštinu regije, pružajući jedinstvenu kombinaciju znanstvenih činjenica, arheoloških otkrića i upečatljivih vizualnih prikaza koji će publiku doslovno odvesti u prošlost, najavljeno je.

Produkciju potpisuje Livada produkcija, zagrebačka produkcijska kuća kojoj je ovo prvi iskorak u domenu dokumentarnog televizijskog programa.

- Za nas u Livada produkciji ovo je iznimno važan trenutak. Ovo je prvi put da se hrvatska dokumentarna serija publici predstavlja sa svjetskom premijerom na kanalu s međunarodnim dosegom kao što je Viasat History - istaknuli su Ivor Hadžiabdić i Toni Bahat, producenti serijala.

- To nije samo potvrda kvalitete našeg rada, već i prilika da fascinantne priče o Jadranu i njegovoj bogatoj povijesti dođu do gledatelja diljem svijeta - dodali su.

Scenaristi serije su Lovro Mrđen, Ivor Hadžiabdić, Nikolina Kuprešanin, Stanislav Bender i Feđa Milivojević, dok režiju potpisuju Lovro Mrđen i Luka Rukavina.

Foto: viasat history

Serija će se istodobno emitirati u svim zemljama jugoistočne Europe i Baltika.

(Hina)