Što ako ne bude pjesme? Grdi u lignje, Vitasović bi konobario, a Duško Lokin će prodati auto

O tome koliko ih je ova kriza koštala, koji su im planovi za budućnost, koliko dugo mogu ovako..., porazgovarali smo s našim pjevačima i skladateljima

<p>Iza estradnjaka, kao i iza većine Hrvata, teški su dani puni neizvjesnosti... Nove mjere, koje ograničavaju koncerte samo na otvorene lokacije, uz pridržavanje obaveznih epidemioloških mjere, pa zatim i “skraćivanje” rada klubova i kafića do ponoći nisu naznake svijetle budućnosti Hrvatima koji zarađuju novac na estradi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska estrada na koljenima zbog korone</strong></p><p>Početkom ljeta odluke stožera naljutile su <strong>Ninu Badrić</strong>, koja je najavila i prosvjede, a nije joj se svidjelo kad su je neki usmjerili na lopatu i kopanje. A o tome koliko ih je ova kriza koštala, koji su im planovi za budućnost, koliko dugo mogu ovako..., porazgovarali smo s našim pjevačima i skladateljima.</p><p>- Imao sam pet, šest gaža, a trebalo ih je biti barem 20. Malo sam se ove godine odmarao. Nikome nije lako, sve je na čekanju, pa tako i glazba. A na ovim koncertima koje sam održao mjerila se temperatura. Sve po propisima - kaže nam <strong>Mladen Grdović </strong>(62) i dodaje:</p><p>- Moj komentar na sve te mjere je da bi testiranja trebala biti mukte. Pa nisu jadni penzići krivi ako ih netko zarazi. S čime da oni plate test, žao mi ih je. Dodaje da na pomoć države glazbenicima ne računa i da nema šanse da im nešto “kapne”.</p><p>- Ako ne bude nastupa i dalje, imam od čega i kako živjeti. Imam svoju kuću, djedovinu i barku pa ću ići na more i loviti lignje, malo ću i komponirati. Neće mi biti dosadno u svakom slučaju. Bavim se sportom otkad je korona, smršavio sam pet, šest kila sigurno - kaže nam za kraj.</p><p>Njegove stavove dijeli i istarski slavuj <strong>Alen Vitasović </strong>(52).</p><p>- U posljednjih pet mjeseci sam imao samo jedan nastup, a do kraja godine vjerojatno neću imati ništa, eventualno za Božić neki nastup - kaže Vitasović.</p><p>- Pridržavam se mjera i pazim se, vjerujem Stožeru iako sam skeptičan, mislim da malo pretjeruju jer ljudi se zaraze na sve načine, a najmanje će se zaraziti na mojem koncertu ili koncertu nekog mojeg kolege. Ja uopće nisam skup, moj nastup stoji oko dvije i nešto tisuće eura. Od toga tisuću eura dam dečkima iz benda, sebi uzmem tisuću eura, a ostatak ide na razglas itd. Riječ je o novcu na koji sam računao ovo ljeto, jesen i zimu, a koji neće postojati - kaže nam Alen i dodaje:</p><p>- Brao sam krumpire i prije, to mi uopće nije problem, mene nije sram ništa raditi, samo da se radi i da je pošteno, mogu biti i konobar.</p><p>I dok je Vitasović imao jedan koncert, <strong>Lokin </strong>(77) zasad je bez gaža.</p><p>- U siječnju sam dogovorio deset nastupa tijekom ljeta, a dogovorio bih ih još da nije bilo korone. Ni jedan nisam odradio. Nije mi to katastrofa jer inače skromno živim. Nemam kredite, ne idem po skupim druženjima, još skupljim večerama, ručkovima. I mogu tako izdržati zauvijek. Važno mi je platiti režije i imati za jesti. Ako će biti potrebno, prodat ću auto. Ni on mi ne treba. Pomoć države ne očekujem niti ću je tražiti. Mogao bih kopati krumpire, ali samo na svojem polju, a njega, nažalost, nemam. Nikome danas ne cvjetaju ruže i treba se pokriti koliko si dug - kaže Lokin.</p><p>- U trenutku kad se pojavila korona imali smo desetak dogovorenih koncerata. Otkazani su svi, naravno, a od tada nismo ni jednom svirali. Našlo bi se načina da se i to riješi, kad bi postojala volja. Bilo bi u redu da država sad pomogne glazbenicima, jer nemojmo zaboraviti da svaki koncert puni i gradski i državni proračun. No nije korona samo pitanje novca, zarade, egzistencije... Mi se kroz glazbu realiziramo, živimo za svirke i to je nenadoknadivo. Frustrirajuće je da ne možeš raditi ono za što živiš - rekao nam je<strong> Husein Hasanefendić Hus </strong>(66).</p><p>A iako ne zna što će biti s budućnošću, skladatelj i tekstopisac <strong>Neno Ninčević </strong>(59) zna samo jedno - od države neće uzimati nikakvu pomoć.</p><p>- Tko će uzimati pjesme ako s njima ne može već sljedeći vikend na pozornicu?! Od Nove godine nisam uprihodio ni kune, ali ne želim plakati. Neću tražiti pomoć države, nisam nikad, pa neću ni sad. Uvijek sam se izvlačio sam. No da je baš gadno, jest. Već sad ne mogu izdržati, o budućnosti neću ni razmišljati. Kako svima, tako i meni - kaže nam iskreno Ninčević.</p><p>- Estrada nikoga ne može senzibilizirati jer postoje mnogi koji zapravo i nisu dio estrade, a ljude iritiraju. Kroz takve, koji se samo slikaju po mondenim ljetovanjima i sa skupim torbicama, estrada izaziva averziju, Ne možeš u zemlji od 250.000 nezaposlenih i s još 100.000 pred ovrhama pokazivati torbicu od 160.000 kuna. To je iritantno - priča nam <strong>Vlado Kalember </strong>(67) i nastavlja:</p><p>- Dovoljno je pogledati Valjak, Prljavce... Bendovi su to koji najbolje rade, a ne predstavljaju se tako prema van. Sve je to lažno. Imao sam prije korone dogovorenih nastupa na otvorenom, gradovi, trgovi i svi su otkazani. I sigurno neću tražiti pomoć države.</p><p>Za razliku od iskusnijih kolega s estrade, mladi glazbenik <strong>Jure Brkljača </strong>(25) zadovoljan je brojem nastupa, ali...</p><p>- Nekolicinu gaža su mi odgodili, ali mene osobno to nije toliko pogodilo, mogu reći da sam solidno zadovoljan. Imam i sad neke svirke pa je to okej. Nova mjera po kojoj klubovi ne smiju raditi iza ponoći sigurno je utjecala na gaže jer ljudi nemaju običaj dolaziti u klub prije ponoći. Baš su mi nedavno odgodili jedan nastup zbog toga - kaže Jure i nastavlja:</p><p>- Nisam bankrotirao jer živim skromnije. Mislim da je ova situacija najviše pogodila velike zvijezde jer oni sad ne mogu raditi velike koncerte. A ja koji sam još mlad, mogu donekle raditi manje koncerte, pa se to isplati, to je možda neka mala prednost. Ljeto smo nekako izvukli, ali što će biti na jesen, toga me strah, to može biti problematično.</p><p>Kaže da nikad ne bi uzeo pomoć od države. Od glazbe ne odustaje, ali ako bude potrebe, spreman je raditi i nešto drugo.</p><p>- Vrijeme je, nažalost, takvo da je teško predvidjeti kraj korone. Većina koncerata je otkazana, od planiranih 30-ak ovo ljeto realizirani su samo oni na kojima je bilo moguće ispoštovati zadane mjere sigurnosti, a to je svega 15% od dogovorenog. Nasreću, moj angažman na Novoj TV mi svakako olakšava ovu situaciju i daje sigurnost. Mnogi kolege, kao i članovi pratećih bendova, back vokali, ton majstori... Nažalost, izloženi su neizvjesnosti i definitivno im nije lako - kaže nam <strong>Minea</strong>.</p>