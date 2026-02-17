Poznata hrvatska glumica i producentica Ella Mische radila je s Robertom Duvallom. Oskarovac je preminuo prošle nedjelje u 96. godini
OPROŠTAJ OD GLUMAČKOG VELIKANA PLUS+
Hrvatska glumica i producentica Ella Mische o Robertu Duvallu: 'Bio je rođen za glumu...'
Čitanje članka: 3 min
"Snimali smo s njim dva tjedna. Bio je sa suprugom i njih dvoje zajedno, bili su sjajni", rekla nam je Ella Mische, glumica i producentica. Robert Duvall preminuo je prošle nedjelje u 96. godini, a Ella Mische je s njim snimala 2022. godine film "Prilika života."
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku