Obavijesti

Show

Komentari 1
OD 22. LISTOPADA U KINIMA PLUS+

Hrvatska je dobila novi horor! 'Štriguni' donose jezivu istarsku legendu, evo što kažu glumci

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 5 min
Hrvatska je dobila novi horor! 'Štriguni' donose jezivu istarsku legendu, evo što kažu glumci
Foto: PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prema mitologiji, štriguni su imali nadnaravne moći i krali malu djecu • Glume Tihana Lazović, Rade Šerbedžija, Jadranka Đokić... • U središtu radnje filma priča je o mladom biologu Borisu

Admiral

Nakon mnogo godina hrvatska kinematografija dobila je čistokrvni horor. Riječ je o dugometražnom igranom filmu 'Štriguni' redatelja i scenarista Alda Tardozzija, koji donosi mračno uprizorenje stare istarske legende o besmrtnim mitskim bićima štrigunima. Najava je to filma koji u hrvatska kina stiže 22. listopada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Izmislio je frazu 'nebitan si, smaraš', evo kako danas izgleda Brendon iz Big Brothera
NEPREPOZNATLJIV JE

FOTO Izmislio je frazu 'nebitan si, smaraš', evo kako danas izgleda Brendon iz Big Brothera

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
Prestravljeni Emil Tedeschi mlađi zbog Maje Šuput se suočava s najvećim strahom
'TRIPUT JE ZVAO STJUARDESU'

Prestravljeni Emil Tedeschi mlađi zbog Maje Šuput se suočava s najvećim strahom

Nakon Londona i Beograda par se ponovno zaputio na putovanje, a čini se da im je ovaj put odredište Pariz. Pjevačica je na Instagramu pokazala i kako izgleda njihov let
Udala se Lana Radeljak, a tata Dikan zaplakao: 'Njegova mala'
PRVE SNIMKE

Udala se Lana Radeljak, a tata Dikan zaplakao: 'Njegova mala'

Lana Radeljak udala se za svog dugogodišnjeg dečka Antonia koji je javnosti poznat po sudjelovanju u 'Masterchefu'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026