Prema mitologiji, štriguni su imali nadnaravne moći i krali malu djecu • Glume Tihana Lazović, Rade Šerbedžija, Jadranka Đokić... • U središtu radnje filma priča je o mladom biologu Borisu
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Hrvatska je dobila novi horor! 'Štriguni' donose jezivu istarsku legendu, evo što kažu glumci
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Nakon mnogo godina hrvatska kinematografija dobila je čistokrvni horor. Riječ je o dugometražnom igranom filmu 'Štriguni' redatelja i scenarista Alda Tardozzija, koji donosi mračno uprizorenje stare istarske legende o besmrtnim mitskim bićima štrigunima. Najava je to filma koji u hrvatska kina stiže 22. listopada.
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