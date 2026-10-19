'Hrvatska Kim Kardashian' bila je na reviji Victoria's Secret

'Hrvatska Kim Kardashian', vizažistica i influencerica, Jelena Perić, prisustvovala je na svjetski poznatoj Victoria's Secret modnoj reviji donjeg rublja. Revija se održala u Los Angelesu, a pistom su prošetale neke od najpoznatijih manekenki danas kao što su sestre Hadid, Irina Shayk, Adriana Lima, Alex Consani, ali i Kylie Jenner koja je zablistala noseći ovogodišnji Fantasy Bra od 50 milijuna dolara.

Foto: Instagram

Objavila je čitav niz fotografija i videa na svom Instagramu, a svojim je pratiteljima otkrila kako je to izgledalo iza kulisa. Jelena je bila na profesionalnom šminkanju u organizaciji Victoria's Secreta, a nosila je i njihov popularni ogrtač te grudnjak i gaćice.

Foto: Instagram

Reviju je pratila iz prvih redova s Dominique Alagijom, češko-talijanskom influencericom, pjevačicom i bivšom sudionicom češkog reality showa 'Love Island'. Jelena je objavila mnoge snimke i fotografije revije, a svoje oduševljenje nije skrivala.

- Kako je ovo bilo doživjeti uživo, ne mogu opisati! - napisala je Jelena na video dok je snimala reviju.

Foto: Instagram

Jedna pratiteljica ponadala se kako će i Jelena hodati Victoria's Secret pistom s ostalim anđelicama, a Jelena se pritom našalila.

- Hoćeš ti hodati za VSFW 2026.?!?!?! - pitala ju je pratiteljica.

- Možda jednom, ako mi noge narastu još nekih 10 centimetara - našalila se Jelena.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Jelena je 2022. godine objavila prekid dugogodišnje veze i zaruka s bivšim nogometašem Igorom Bubnjićem, s kojim ima sina Tea. Par se zaručio 2019. godine, dok je Jelena bila trudna, no tri godine kasnije odlučili su krenuti svatko svojim putem.