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'Hrvatska Kim Kardashian' bila je na reviji Victoria's Secret

Piše Maša Mai Čigir,
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'Hrvatska Kim Kardashian' bila je na reviji Victoria's Secret
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Foto: Instagram
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Jelena Perić otputovala je u Kaliforniju kako bi gledala Victoria's Secret modnu reviju živo iz prvih redova

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'Hrvatska Kim Kardashian', vizažistica i influencerica, Jelena Perić, prisustvovala je na svjetski poznatoj Victoria's Secret modnoj reviji donjeg rublja. Revija se održala u Los Angelesu, a pistom su prošetale neke od najpoznatijih manekenki danas kao što su sestre Hadid, Irina Shayk, Adriana Lima, Alex Consani, ali i Kylie Jenner koja je zablistala noseći ovogodišnji Fantasy Bra od 50 milijuna dolara.

VICTORIA'S SECRET FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...
FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...
Foto: Instagram

Objavila je čitav niz fotografija i videa na svom Instagramu, a svojim je pratiteljima otkrila kako je to izgledalo iza kulisa. Jelena je bila na profesionalnom šminkanju u organizaciji Victoria's Secreta, a nosila je i njihov popularni ogrtač te grudnjak i gaćice. 

OSTVARIO JOJ SE SAN Kći pokojnog Kobea Bryanta po prvi put prošetala Victoria's Secret modnom pistom...
Kći pokojnog Kobea Bryanta po prvi put prošetala Victoria's Secret modnom pistom...
Foto: Instagram
PODRŠKA IZ PRVIH REDOVA Chalamet navijao za Kylie dok je za Victoria's Secret nosila grudnjak od 50 milijuna dolara
Chalamet navijao za Kylie dok je za Victoria's Secret nosila grudnjak od 50 milijuna dolara

Reviju je pratila iz prvih redova s Dominique Alagijom, češko-talijanskom influencericom, pjevačicom i bivšom sudionicom češkog reality showa 'Love Island'. Jelena je objavila mnoge snimke i fotografije revije, a svoje oduševljenje nije skrivala.

- Kako je ovo bilo doživjeti uživo, ne mogu opisati! - napisala je Jelena na video dok je snimala reviju. 

Foto: Instagram

Jedna pratiteljica ponadala se kako će i Jelena hodati Victoria's Secret pistom s ostalim anđelicama, a Jelena se pritom našalila.

- Hoćeš ti hodati za VSFW 2026.?!?!?! - pitala ju je pratiteljica.

- Možda jednom, ako mi noge narastu još nekih 10 centimetara - našalila se Jelena.

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Foto: Instagram

Podsjetimo, Jelena je 2022. godine objavila prekid dugogodišnje veze i zaruka s bivšim nogometašem Igorom Bubnjićem, s kojim ima sina Tea. Par se zaručio 2019. godine, dok je Jelena bila trudna, no tri godine kasnije odlučili su krenuti svatko svojim putem.

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