Jelena Perić otputovala je u Kaliforniju kako bi gledala Victoria's Secret modnu reviju živo iz prvih redova
'Hrvatska Kim Kardashian' bila je na reviji Victoria's Secret
'Hrvatska Kim Kardashian', vizažistica i influencerica, Jelena Perić, prisustvovala je na svjetski poznatoj Victoria's Secret modnoj reviji donjeg rublja. Revija se održala u Los Angelesu, a pistom su prošetale neke od najpoznatijih manekenki danas kao što su sestre Hadid, Irina Shayk, Adriana Lima, Alex Consani, ali i Kylie Jenner koja je zablistala noseći ovogodišnji Fantasy Bra od 50 milijuna dolara.
Objavila je čitav niz fotografija i videa na svom Instagramu, a svojim je pratiteljima otkrila kako je to izgledalo iza kulisa. Jelena je bila na profesionalnom šminkanju u organizaciji Victoria's Secreta, a nosila je i njihov popularni ogrtač te grudnjak i gaćice.
Reviju je pratila iz prvih redova s Dominique Alagijom, češko-talijanskom influencericom, pjevačicom i bivšom sudionicom češkog reality showa 'Love Island'. Jelena je objavila mnoge snimke i fotografije revije, a svoje oduševljenje nije skrivala.
- Kako je ovo bilo doživjeti uživo, ne mogu opisati! - napisala je Jelena na video dok je snimala reviju.
Jedna pratiteljica ponadala se kako će i Jelena hodati Victoria's Secret pistom s ostalim anđelicama, a Jelena se pritom našalila.
- Hoćeš ti hodati za VSFW 2026.?!?!?! - pitala ju je pratiteljica.
- Možda jednom, ako mi noge narastu još nekih 10 centimetara - našalila se Jelena.
Podsjetimo, Jelena je 2022. godine objavila prekid dugogodišnje veze i zaruka s bivšim nogometašem Igorom Bubnjićem, s kojim ima sina Tea. Par se zaručio 2019. godine, dok je Jelena bila trudna, no tri godine kasnije odlučili su krenuti svatko svojim putem.
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