Hrvatska manekenka zasjala u Cannesu, a za 24sata otkriva: 'Upoznala sam filmske legende'

Manekenka i mlada poduzetnica Nera Lešić oduševila je sve prisutne na crvenom tepihu u Cannesu. Ovo nije njeno prvo pojavljivanje na crvenom tepihu, ali cijeni što joj je dana ovakva prilika.

- Filmski festival u Cannesu je uvijek uzbudljiv i poprilično stresan za mene gdje dolazim već zadnjih nekoliko godina. Svaki dan imam nekoliko događanja tijekom dana od snimanja i revija pa do red carpeta - rekla nam je Nera.

Nera je 2017. postala Miss Europe i od tada je organizatori pozivaju na Filmski festival u Cannesu. Ove godine pojavila se na tri crvena tepiha. Bila je za dvije premijere 'As we imagine as a light' i 'Motel Destino', dok joj je treći red carpet ipak i najposebniji.

- Treći red carpet bio je završnica festivala popraćena dodjelama nagrada, a jedna od takvih pripala je i našem redatelju Nebojši Slijepčević. Dobio je puno ovacija i zaista sam bila ponosna sto je Nebojša zapravo napravio povijesni trenutak za hrvatsku filmsku industriju - objasnila je za 24sata.

Osim po nagradi za hrvatski film, festival će pamtiti i po tome što je svjedočila svečanoj dodjeli nagrada odnosno kruni samog festivala. Upoznala je i dva legendarna producenta, Georgea Lucasa koji je producirao Star Warsa te Francisa Ford Coppola, legendarnog producenta 'Kuma'.

- Prvi puta sam bila na dodjeli nagrada, a ista je bila popraćena mnogobrojnim celebrityjima. Bila mi je iznimna čast upoznati se s Coppolom, to je zaista legenda filmske industrije. Volim njegove filmove, a baš smo razgovarali o posljednjem filmu u njegovoj produkciji 'Megalopolis' - dodala je Nera koju je, osim Coppole, najviše oduševila američka glumica Elle Fanning.

Manekenka je bila i na amFAR partiju gdje su se sukobili Travis Scott i Tygin prijatelj Alexander 'AE' Edwards. Nera navodi kako su brojni isprva pomislili da su se potukli Travis Scott i Tyga te da je razlog sukoba Kylie Jenner jer su obojica bili u ljubavnim vezama s njom.

- Napad se dogodio skroz iznenada i to vrlo blizu VIP separea gdje je svirao DJ, naguravali su se te nakon toga je Travis počeo udarati Alexandra koji je pao na pod. Došlo je osiguranje kako bi spriječilo daljnji fizički sukob - objasnila je.

E! navodi kako nitko nije teže ozlijeđen te da su Scott i producent Southside napustili zabavu ubrzo nakon incidenta, dok su Alexander i Tyga ostali na zabavi do ranih jutarnjih sati.