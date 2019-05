Hrvatska na Eurosongu: Šest puta se nismo plasirali u finale

Hrvatska se na Eurosongu natječe od 1993. Tada smo nastupili s pjesmom 'Don't Ever Cry' grupe Put. Iako su očekivanja bila velika, osvojili smo tek 15. mjesto.

Iduće godine rezultat je bio još lošiji, kada nas je predstavljao Toni Cetinski (49) sa singlom 'Nek' ti bude ljubav sva' te je osvojio 16. mjesto.

Hrvatska je 'osvijetlila obraz' na Eurosongu 1995., kada smo osvojili šesto mjesto s 'Nostalgijom', koju su izvodili grupa Magazin i Lidija Horvat-Dunjko (52). U Magazinu je tada pjevala Danijela Martinović (47).

Visoko četvrto mjesto Hrvatskoj je 1996. osigurala Maja Blagdan (50) s pjesmom 'Sveta ljubav'.

Najgori rezultat do tada imala je grupa E.N.I. koja se 1997. sa singlom 'Probudi me' našla na 17. mjestu.

Danijela Martinović je 1998. ponovno nastupila na Eurosongu te je ostvarila još bolji rezultat. Otvorila je Eurosong, zapjevala je 'Neka mi ne svane' te osvojila peto mjesto. Ostala je zapamćena nakon što je tijekom nastupa skinula crni plašt.

Po mnogima najbolji nastup Hrvatske na Eurosongu je onaj iz 1999., kada nas je Doris Dragović (58) predstavila s 'Marijom Magdalenom' te osvojila visoko četvrto mjesto.

Sljedeće godine, Goran Karan (55) s pjesmom 'Ostani' završio je na devetom mjestu.

Vanna (48) je predstavljala Lijepu Našu 2001. sa singlom 'Strune ljubavi' (Strings of My Heart) te se plasirala na desetom mjestu.

Nešto lošiji rezultat iduće godine ostvarila je Vesna Pisarović (41) s pjesmom 'Sasvim sigurna' (Everything I Want), kada je osvojila 11. mjesto.

Claudija Beni (32) je 2003. završila na 15. mjestu sa singlom 'Više nisam tvoja'.

Solidno 12. mjesto osvojili smo 2004., kada je Hrvatsku predstavljao Ivan Mikulić (51), pjevajući 'Daješ mi krila' (You Are The Only One).

Iduće godine smo bili bolji te se plasirali na 11. mjesto s pjesmom 'Vukovi umiru sami', koju je otpjevao Boris Novković (51).

Severina (47) je 2006. ponovila rezultat Ivana Mikulića kada je njezin singl 'Moja štikla' osvojio 12. mjesto. Splićanka je imala upečatljiv nastup, tijekom kojeg je skinula crvenu haljinu.

Hrvatska se nije proslavila 2007., kada nismo izborili mjesto u finalu. Tada nas je predstavljao rock sastav Dragonfly, koji je u suradnji s Dadom Topićem (69) otpjevao 'Vjerujem u ljubav'.

Sljedeće godine smo se plasirali u finale, no osvojili smo tek 21. mjesto, kada su Kraljevi ulice i 75 Cents pjevali 'Romancu'.

18. mjesto na Eurosongu Hrvatskoj su 2009. osigurali Igor Cukrov (34) i Andrea Šušnjara (32) s pjesmom 'Lijepa Tena'.

Iduće četiri godine Hrvatska se u najmanju ruku nije proslavila, s obzirom na to da se nismo plasirali u finale. Grupa Feminnem je 2010. pjevala 'Lako je sve' te osvojila nezavidno 33. mjesto.

Još gori plasman, točnije 34. mjesto, imala je 2011. Daria Kinzer (30) s pjesmom 'Celebrate'.

Nešto bolji rezultat, no nedovoljan za finale, ostvarila je 2012. Nina Badrić (46) sa singlom 'Nebo', kada se plasirala na 29. mjesto.

Neuspjeh grupe Feminnem ponovila je Klapa s mora, koja je 2013. s 'Mižerjom' osvojila 33. mjesto.

Hrvatska je sljedeće dvije godine pauzirala pa se nije natjecala na Eurosongu. Vratili smo se 2016, kada nas je predstavila Nina Kraljić (27) s pjesmom 'Lighthouse'. Osigurali smo finale, no bili smo među najlošije plasiranima, na 23. mjestu.

Singl 'My Friend', koji je otpjevao Jacques Houdek (38), 2017. donio nam je 13. mjesto i time smo prekinuli niz loših rezultata iz prethodnih godina.

Prošle godine Hrvatska je ostvarila najlošiji rezultat do sada. Završili smo na 38. mjestu s pjesmom 'Crazy', kada je nastupila Franka Batelić (26).

Večeras će nas predstaviti Roko Blažević (19), koji će pjevati 'The Dream'. Hrvatska nastupa deseta po redu, a mjesto u finalu pokušat će izboriti još 17 pjesama.

